https://ria.ru/20230917/aeroporty-1896776018.html

Аэропорты Москвы и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Москвы и Жуковский вернулись к штатной работе - РИА Новости, 17.09.2023

Аэропорты Москвы и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Москвы и Жуковский вернулись к штатной работе, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T08:40

2023-09-17T08:40

2023-09-17T11:19

жуковский

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Аэропорты Москвы и Жуковский вернулись к штатной работе, сообщила Росавиация."По состоянию на 08:30 мск 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. <...> рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский", — уточнили в агентстве.При этом, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание" на 7:32 мск, пассажиры столкнулись с изменениями также и в аэропорте Шереметьево, где задержали семь рейсов, а также во Внуково — там отложили пять и столько же отменили. В Домодедово задержали 19 рейсов и еще один отменили.В Росавиации отметили, что на запасной аэродром ушел один самолет.В ведомстве подчеркнули, что во время временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку беспилотника в городском округе Истра Московской области. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Позже он уточнил, что ПВО сбила еще один украинский БПЛА в Раменском городком округе Подмосковья. В Минобороны России также сообщали об уничтожении дрона ВСУ над Домодедовским городским округом.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html

https://ria.ru/20230917/aviareysy-1896773160.html

жуковский

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

жуковский, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)