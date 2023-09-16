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Из новых регионов поступило 400 заявок на премию общества "Знание" - РИА Новости, 16.09.2023
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10:12 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/znanie-1896675806.html
Из новых регионов поступило 400 заявок на премию общества "Знание"
Из новых регионов поступило 400 заявок на премию общества "Знание" - РИА Новости, 16.09.2023
Из новых регионов поступило 400 заявок на премию общества "Знание"
На главную премию общества "Знание" - "Знание. Премия" в 2023 году поступило 400 заявок из новых регионов России, в прошлом году их было всего 100, заявил в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:12
2023-09-16T10:12
общество
россия
луганская народная республика
украина
владимир путин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На главную премию общества "Знание" - "Знание. Премия" в 2023 году поступило 400 заявок из новых регионов России, в прошлом году их было всего 100, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль. "Например, было 100 человек в прошлом году, а в этом уже 400. 400 просветителей российских проектов претендуют на звание лучших в стране", - сказал Древаль. Он также добавил, что растет и число просветителей из новых регионов России, сейчас их уже более 500 человек, а в интеллектуальном турнире "Лига знаний: школы и колледжи" приняли участие 15 тысяч человек из этих регионов.Новые регионы России ставят рекордные показатели по количеству участников проектов общества "Знание" и слушателей лекций, отметил Древаль."То есть, "Знание" старается поддерживать самые разные таланты, интересы, навыки молодых людей, и я могу сказать, что новые регионы, в силу, возможно, нашего особого внимания и важности для них, рекордные показатели у новых регионов, по сравнению с другими регионами России. По количеству участников проектов, слушателей лекций, может быть, потому что выбора меньше", - сказал Древаль.Он отметил, что когда "Знание" начало проводить лекции и марафоны в новых регионах, участники не верили, что у них действительно есть столько возможностей."Например, Кристина Куля из Луганской Народной Республики, школьница, она участвовала в нашем проекте "Школа наставничества" для школьников и побывала на главном уроке с президентом (России, Владимиром Путиным - ред.), совсем недавно, 1 сентября", - заключил Древаль.Общество "Знание" организовало свою сеть киноклубов в школах, колледжах и вузах, сейчас таких площадок уже более тысячи, заявил он."Мы недавно, в этом году, не так давно, для себя открыли такой формат, как киноклубы. Вообще, в прошлом году мы провели проект "Знание. Кино", в рамках которого появились 32 новые картины. Они нашли свою аудиторию, некоторые стали очень популярными", - сказал Древаль.Он отметил, что к уже созданным площадкам по поручению президента России Владимира Путина подключаются кинотеатры, есть и поддержка министерства культуры, в целом, таких площадок становится все больше."Каждый раз это серия показов, вслед за которыми идет обсуждение. Либо это обсуждение с авторами картины, либо с экспертами, связанными с этой темой. В случае с СВО, я думаю, что будут встречи с ветеранами СВО", - подчеркнул гендиректор "Знания".Он напомнил о проекте "Знание. Герои", в рамках которого уже проводятся встречи с Героями, участниками специальной военной операции на Украине."С людьми, которые были в зоне боевых действий СВО, и своим примером могут показать, что такое мужество, что такое патриотизм, почему они совершают эти подвиги. На самом деле, дать понять ребятам, что настоящие герои – это обычные люди. Не герои комиксов, не персонажи из фильмов, блокбастеров. Это – обычные люди, которые живут среди нас и совершают подвиги из любви к Родине. И это правильный пример наставничества и патриотизма, который, особенно в сочетании с фильмом, мы уже нашли такую комбинацию, что если посмотреть фильмы, потом поговорить об этом, то это лучший способ погрузиться в тематику", - пояснил Древаль.Говоря о планах по новым проектам, Древаль пояснил, что "Знание" постоянно запускает "что-то новое", экспериментирует, в этом суть перезагрузки общества, молодежь - самая требовательная аудитория и нужно превосходить их ожидания.
https://ria.ru/20230913/veschanie-1895992479.html
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общество, россия, луганская народная республика, украина, владимир путин
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Владимир Путин
Из новых регионов поступило 400 заявок на премию общества "Знание"

Из новых регионов поступило 400 заявок на главную премию общества "Знание"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На главную премию общества "Знание" - "Знание. Премия" в 2023 году поступило 400 заявок из новых регионов России, в прошлом году их было всего 100, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль.
"Например, было 100 человек в прошлом году, а в этом уже 400. 400 просветителей российских проектов претендуют на звание лучших в стране", - сказал Древаль.
Он также добавил, что растет и число просветителей из новых регионов России, сейчас их уже более 500 человек, а в интеллектуальном турнире "Лига знаний: школы и колледжи" приняли участие 15 тысяч человек из этих регионов.
Новые регионы России ставят рекордные показатели по количеству участников проектов общества "Знание" и слушателей лекций, отметил Древаль.
"То есть, "Знание" старается поддерживать самые разные таланты, интересы, навыки молодых людей, и я могу сказать, что новые регионы, в силу, возможно, нашего особого внимания и важности для них, рекордные показатели у новых регионов, по сравнению с другими регионами России. По количеству участников проектов, слушателей лекций, может быть, потому что выбора меньше", - сказал Древаль.
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Он отметил, что когда "Знание" начало проводить лекции и марафоны в новых регионах, участники не верили, что у них действительно есть столько возможностей.
"Например, Кристина Куля из Луганской Народной Республики, школьница, она участвовала в нашем проекте "Школа наставничества" для школьников и побывала на главном уроке с президентом (России, Владимиром Путиным - ред.), совсем недавно, 1 сентября", - заключил Древаль.
Общество "Знание" организовало свою сеть киноклубов в школах, колледжах и вузах, сейчас таких площадок уже более тысячи, заявил он.
"Мы недавно, в этом году, не так давно, для себя открыли такой формат, как киноклубы. Вообще, в прошлом году мы провели проект "Знание. Кино", в рамках которого появились 32 новые картины. Они нашли свою аудиторию, некоторые стали очень популярными", - сказал Древаль.
Он отметил, что к уже созданным площадкам по поручению президента России Владимира Путина подключаются кинотеатры, есть и поддержка министерства культуры, в целом, таких площадок становится все больше.
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"Каждый раз это серия показов, вслед за которыми идет обсуждение. Либо это обсуждение с авторами картины, либо с экспертами, связанными с этой темой. В случае с СВО, я думаю, что будут встречи с ветеранами СВО", - подчеркнул гендиректор "Знания".
Он напомнил о проекте "Знание. Герои", в рамках которого уже проводятся встречи с Героями, участниками специальной военной операции на Украине.
"С людьми, которые были в зоне боевых действий СВО, и своим примером могут показать, что такое мужество, что такое патриотизм, почему они совершают эти подвиги. На самом деле, дать понять ребятам, что настоящие герои – это обычные люди. Не герои комиксов, не персонажи из фильмов, блокбастеров. Это – обычные люди, которые живут среди нас и совершают подвиги из любви к Родине. И это правильный пример наставничества и патриотизма, который, особенно в сочетании с фильмом, мы уже нашли такую комбинацию, что если посмотреть фильмы, потом поговорить об этом, то это лучший способ погрузиться в тематику", - пояснил Древаль.
Говоря о планах по новым проектам, Древаль пояснил, что "Знание" постоянно запускает "что-то новое", экспериментирует, в этом суть перезагрузки общества, молодежь - самая требовательная аудитория и нужно превосходить их ожидания.
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