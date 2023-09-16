https://ria.ru/20230916/znanie-1896675806.html

Из новых регионов поступило 400 заявок на премию общества "Знание"

Из новых регионов поступило 400 заявок на премию общества "Знание" - РИА Новости, 16.09.2023

Из новых регионов поступило 400 заявок на премию общества "Знание"

На главную премию общества "Знание" - "Знание. Премия" в 2023 году поступило 400 заявок из новых регионов России, в прошлом году их было всего 100, заявил в... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:12

2023-09-16T10:12

2023-09-16T10:12

общество

россия

луганская народная республика

украина

владимир путин

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На главную премию общества "Знание" - "Знание. Премия" в 2023 году поступило 400 заявок из новых регионов России, в прошлом году их было всего 100, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль. "Например, было 100 человек в прошлом году, а в этом уже 400. 400 просветителей российских проектов претендуют на звание лучших в стране", - сказал Древаль. Он также добавил, что растет и число просветителей из новых регионов России, сейчас их уже более 500 человек, а в интеллектуальном турнире "Лига знаний: школы и колледжи" приняли участие 15 тысяч человек из этих регионов.Новые регионы России ставят рекордные показатели по количеству участников проектов общества "Знание" и слушателей лекций, отметил Древаль."То есть, "Знание" старается поддерживать самые разные таланты, интересы, навыки молодых людей, и я могу сказать, что новые регионы, в силу, возможно, нашего особого внимания и важности для них, рекордные показатели у новых регионов, по сравнению с другими регионами России. По количеству участников проектов, слушателей лекций, может быть, потому что выбора меньше", - сказал Древаль.Он отметил, что когда "Знание" начало проводить лекции и марафоны в новых регионах, участники не верили, что у них действительно есть столько возможностей."Например, Кристина Куля из Луганской Народной Республики, школьница, она участвовала в нашем проекте "Школа наставничества" для школьников и побывала на главном уроке с президентом (России, Владимиром Путиным - ред.), совсем недавно, 1 сентября", - заключил Древаль.Общество "Знание" организовало свою сеть киноклубов в школах, колледжах и вузах, сейчас таких площадок уже более тысячи, заявил он."Мы недавно, в этом году, не так давно, для себя открыли такой формат, как киноклубы. Вообще, в прошлом году мы провели проект "Знание. Кино", в рамках которого появились 32 новые картины. Они нашли свою аудиторию, некоторые стали очень популярными", - сказал Древаль.Он отметил, что к уже созданным площадкам по поручению президента России Владимира Путина подключаются кинотеатры, есть и поддержка министерства культуры, в целом, таких площадок становится все больше."Каждый раз это серия показов, вслед за которыми идет обсуждение. Либо это обсуждение с авторами картины, либо с экспертами, связанными с этой темой. В случае с СВО, я думаю, что будут встречи с ветеранами СВО", - подчеркнул гендиректор "Знания".Он напомнил о проекте "Знание. Герои", в рамках которого уже проводятся встречи с Героями, участниками специальной военной операции на Украине."С людьми, которые были в зоне боевых действий СВО, и своим примером могут показать, что такое мужество, что такое патриотизм, почему они совершают эти подвиги. На самом деле, дать понять ребятам, что настоящие герои – это обычные люди. Не герои комиксов, не персонажи из фильмов, блокбастеров. Это – обычные люди, которые живут среди нас и совершают подвиги из любви к Родине. И это правильный пример наставничества и патриотизма, который, особенно в сочетании с фильмом, мы уже нашли такую комбинацию, что если посмотреть фильмы, потом поговорить об этом, то это лучший способ погрузиться в тематику", - пояснил Древаль.Говоря о планах по новым проектам, Древаль пояснил, что "Знание" постоянно запускает "что-то новое", экспериментирует, в этом суть перезагрузки общества, молодежь - самая требовательная аудитория и нужно превосходить их ожидания.

https://ria.ru/20230913/veschanie-1895992479.html

https://ria.ru/20230825/vospitanie-1892172514.html

https://ria.ru/20230912/panika-1895714039.html

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, луганская народная республика, украина, владимир путин