https://ria.ru/20230916/znanie-1896660533.html
Общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки
Общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки - РИА Новости, 16.09.2023
Общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки
Российское общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки, а также планирует развивать сотрудничество с Азией и Белоруссией, заявил... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T06:42
2023-09-16T06:42
2023-09-16T06:42
общество "знание"
союзное государство
африка
белоруссия
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cb5649a0b8a38078b7e1f5a270a2b5e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российское общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки, а также планирует развивать сотрудничество с Азией и Белоруссией, заявил РИА Новости генеральный директор общества Максим Древаль. "Вы знаете, все больше вот таких предложений на самом деле о сотрудничестве мы получаем из разных стран. Было много таких обсуждений в рамках форума "Россия-Африка", и со странами африканского континента мы говорили на эту тему, сейчас прорабатываем вариант сотрудничества с несколькими, азиатское направление, Беларусь, там тоже есть белорусское общество "Знание". Они очень уважают и чтят российское общество "Знание" как некую материнскую организацию изначально, потому что это же Союзное государство", - сказал Древаль. Он отметил, что в целом общество "Знание" серьезно рассматривает международное сотрудничество и, например, на международном фестивале молодежи хочет познакомить российскую молодежь со странами-участницами фестиваля - их культурой, историей, традициями. Кроме того, "Знание" планирует вести такую работу и с дружественными странами - знакомить их с культурой и традициями России, ее историей. Общество "Знание" – общественная некоммерческая организация, которая занимается просветительской работой в регионах, формированием интеллектуального контента, организацией бесплатных лекций и мероприятий в сфере воспитания, соцподдержки и соцзащиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и пожилых людей. Основными задачами общество называет популяризацию науки, внедрение инноваций в просветительский процесс, поддержку педагогов и учащихся, финансирование образовательных проектов, воспитание патриотизма и пропаганду ЗОЖ, сохранение исторических и природных памятников, а также борьбу с лженаукой и фальсификацией истории.
https://ria.ru/20230717/znanie-1884721981.html
африка
белоруссия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000695_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_78cc72c52ffc2801763562ed4e044439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество "знание", союзное государство, африка, белоруссия, азия
Общество "Знание", Союзное государство, Африка, Белоруссия, Азия
Общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки
Директор общества "Знание" Древаль заявил о работе над сотрудничеством с Африкой
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российское общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки, а также планирует развивать сотрудничество с Азией и Белоруссией, заявил РИА Новости генеральный директор общества Максим Древаль.
«
"Вы знаете, все больше вот таких предложений на самом деле о сотрудничестве мы получаем из разных стран. Было много таких обсуждений в рамках форума "Россия-Африка", и со странами африканского континента мы говорили на эту тему, сейчас прорабатываем вариант сотрудничества с несколькими, азиатское направление, Беларусь, там тоже есть белорусское общество "Знание". Они очень уважают и чтят российское общество "Знание" как некую материнскую организацию изначально, потому что это же Союзное государство", - сказал Древаль.
Он отметил, что в целом общество "Знание" серьезно рассматривает международное сотрудничество и, например, на международном фестивале молодежи хочет познакомить российскую молодежь со странами-участницами фестиваля - их культурой, историей, традициями.
Кроме того, "Знание" планирует вести такую работу и с дружественными странами - знакомить их с культурой и традициями России
, ее историей.
Общество "Знание" – общественная некоммерческая организация, которая занимается просветительской работой в регионах, формированием интеллектуального контента, организацией бесплатных лекций и мероприятий в сфере воспитания, соцподдержки и соцзащиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и пожилых людей. Основными задачами общество называет популяризацию науки, внедрение инноваций в просветительский процесс, поддержку педагогов и учащихся, финансирование образовательных проектов, воспитание патриотизма и пропаганду ЗОЖ, сохранение исторических и природных памятников, а также борьбу с лженаукой и фальсификацией истории.
Более 13 тыс заявок из 89 регионов подано на премию общества "Знание"