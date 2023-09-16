https://ria.ru/20230916/znanie-1896660533.html

Общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки

Общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки - РИА Новости, 16.09.2023

Общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки

Российское общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки, а также планирует развивать сотрудничество с Азией и Белоруссией, заявил... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T06:42

2023-09-16T06:42

2023-09-16T06:42

общество "знание"

союзное государство

африка

белоруссия

азия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российское общество "Знание" прорабатывает варианты сотрудничества со странами Африки, а также планирует развивать сотрудничество с Азией и Белоруссией, заявил РИА Новости генеральный директор общества Максим Древаль. "Вы знаете, все больше вот таких предложений на самом деле о сотрудничестве мы получаем из разных стран. Было много таких обсуждений в рамках форума "Россия-Африка", и со странами африканского континента мы говорили на эту тему, сейчас прорабатываем вариант сотрудничества с несколькими, азиатское направление, Беларусь, там тоже есть белорусское общество "Знание". Они очень уважают и чтят российское общество "Знание" как некую материнскую организацию изначально, потому что это же Союзное государство", - сказал Древаль. Он отметил, что в целом общество "Знание" серьезно рассматривает международное сотрудничество и, например, на международном фестивале молодежи хочет познакомить российскую молодежь со странами-участницами фестиваля - их культурой, историей, традициями. Кроме того, "Знание" планирует вести такую работу и с дружественными странами - знакомить их с культурой и традициями России, ее историей. Общество "Знание" – общественная некоммерческая организация, которая занимается просветительской работой в регионах, формированием интеллектуального контента, организацией бесплатных лекций и мероприятий в сфере воспитания, соцподдержки и соцзащиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и пожилых людей. Основными задачами общество называет популяризацию науки, внедрение инноваций в просветительский процесс, поддержку педагогов и учащихся, финансирование образовательных проектов, воспитание патриотизма и пропаганду ЗОЖ, сохранение исторических и природных памятников, а также борьбу с лженаукой и фальсификацией истории.

https://ria.ru/20230717/znanie-1884721981.html

африка

белоруссия

азия

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общество "знание", союзное государство, африка, белоруссия, азия