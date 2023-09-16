https://ria.ru/20230916/zasedanie-1896702225.html

Заседание совета НАТО — Украина запланировали на октябрь, заявили в Киеве

Заседание совета НАТО — Украина запланировали на октябрь, заявили в Киеве - РИА Новости, 16.09.2023

Заседание совета НАТО — Украина запланировали на октябрь, заявили в Киеве

Заседание совета НАТО—Украина планируется провести в октябре, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:47

2023-09-16T14:47

2023-09-16T14:55

в мире

украина

ольга стефанишина

нато

черное море

брюссель

йенс столтенберг

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Заседание совета НАТО—Украина планируется провести в октябре, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Это (совет НАТО – Украина – ред.) будет большая развернутая структура, которая будет охватывать и гражданские, и военные вопросы, она будет очевидно собираться на уровне лидеров. Но и в течение года будет работать на уровне всех ключевых госструктур, министерств. Уже в октябре планируется заседание Совета Украина – НАТО", - сказала Стефанишина в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, предусматривается проведение консультаций. "Такие консультации проходили по вопросам безопасности в Черном море и не исключено, что перед началом зимы будут ещё такие консультации, мы их согласуем в ближайшее время", - добавила она. Первое заседание совета НАТО-Украина по ситуации в Черном море состоялось 26 июля на уровне постоянных представителей государств-членов в штаб-квартире альянса в Брюсселе под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. В Кремле заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России.

https://ria.ru/20230916/obeschaniya-1896700635.html

https://ria.ru/20230916/atacms-1896678113.html

украина

черное море

брюссель

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в мире, украина, ольга стефанишина, нато, черное море, брюссель, йенс столтенберг