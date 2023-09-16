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В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом
В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом - РИА Новости, 16.09.2023
В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом
Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом, животное направят в ветклинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:19
2023-09-16T23:19
2023-09-16T23:19
происшествия
москва
гу мвд по г. москве
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом, животное направят в ветклинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, в субботу вечером в полицию обратились граждане и сообщили, что в одном из пабликов размещено видео, где мужчина "жестоко обращается с домашним животным (кот)". Заявители уточнили, что злоумышленник может находиться на складе в Тарном проезде. "Подозреваемый был задержан стражами порядка и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законом. Домашнее животное будет направлено в ветеринарную клинику для обследования", – сказали в главке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, гу мвд по г. москве
Происшествия, Москва, ГУ МВД по г. Москве
В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом
Полицейские в Москве задержали подозреваемого в жестоком обращении с котом
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом, животное направят в ветклинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным ведомства, в субботу вечером в полицию обратились граждане и сообщили, что в одном из пабликов размещено видео, где мужчина "жестоко обращается с домашним животным (кот)". Заявители уточнили, что злоумышленник может находиться на складе в Тарном проезде.
«
"Подозреваемый был задержан стражами порядка и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законом. Домашнее животное будет направлено в ветеринарную клинику для обследования", – сказали в главке.
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