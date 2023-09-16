https://ria.ru/20230916/zaderzhanie-1896756816.html

В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом

В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом - РИА Новости, 16.09.2023

В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом

Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом, животное направят в ветклинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T23:19

2023-09-16T23:19

2023-09-16T23:19

происшествия

москва

гу мвд по г. москве

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом, животное направят в ветклинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, в субботу вечером в полицию обратились граждане и сообщили, что в одном из пабликов размещено видео, где мужчина "жестоко обращается с домашним животным (кот)". Заявители уточнили, что злоумышленник может находиться на складе в Тарном проезде. "Подозреваемый был задержан стражами порядка и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законом. Домашнее животное будет направлено в ветеринарную клинику для обследования", – сказали в главке.

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москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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