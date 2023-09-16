https://ria.ru/20230916/zabastovka-1896647056.html
Ford уволит 600 участников забастовки в Мичигане, сообщили СМИ
Ford уволит 600 участников забастовки в Мичигане, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2023
Ford уволит 600 участников забастовки в Мичигане, сообщили СМИ
Американский автопроизводитель Ford уволит порядка 600 участников забастовки на сборочном производстве в Мичигане, сообщает CNBC. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T00:18
2023-09-16T00:18
2023-09-16T05:30
мичиган
сша
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general motors
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский автопроизводитель Ford уволит порядка 600 участников забастовки на сборочном производстве в Мичигане, сообщает CNBC."Ford объявил, что уволит порядка 600 работников на сборочном производстве в Мичигане. Это один из заводов, где профсоюз работников автопрома устроил забастовку", - передает телеканал.Автопроизводитель заявил, что поскольку сотрудники не исполняют обязанности, они будут уволены.Крупный американский профсоюз United Auto Workers (UAW) в ночь на пятницу объявил о начале массовой забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis, грозящей США серьезным экономическим ущербом. Члены профсоюза работников отрасли требуют от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и других мер.В забастовке, как сообщает профсоюз, участвуют 13 тысяч из 146 тысяч членов. Забастовка будет разрастаться, если сторонам не удастся договориться, заявляли ранее в UAW.
https://ria.ru/20230915/zabastovka-1896610753.html
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мичиган, сша, ford motor, general motors, в мире
Мичиган, США, Ford Motor, General Motors, В мире
Ford уволит 600 участников забастовки в Мичигане, сообщили СМИ
CNBC: автопроизводитель Ford уволит порядка 600 участников забастовки в Мичигане