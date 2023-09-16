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Умер юморист Вячеслав Цветной

Умер юморист Вячеслав Цветной - РИА Новости, 16.09.2023

Умер юморист Вячеслав Цветной

Артист эстрады, автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) умер в Удмуртии на 54-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" министр культуры республики... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T02:40

2023-09-16T02:40

2023-09-16T09:28

культура

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Артист эстрады, автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) умер в Удмуртии на 54-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" министр культуры республики Владимир Соловьев."Ушел от нас один из самых удивительных и любимых артистов удмуртской эстрады Вячеслав Цветной (Иванов)", - написал министр.Как отметил Соловьев, природный талант артиста и автора юмористических рассказов был признан людьми, а концерты с его участием всегда собирали полные залы."Мы тебя будем помнить, друг! Спасибо за все, что ты успел оставить для своего народа!" – добавил он.

https://ria.ru/20230910/sharonov-1895417243.html

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удмуртская республика (удмуртия)