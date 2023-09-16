https://ria.ru/20230916/yumorist-1896653597.html
Умер юморист Вячеслав Цветной
Умер юморист Вячеслав Цветной - РИА Новости, 16.09.2023
Умер юморист Вячеслав Цветной
Артист эстрады, автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) умер в Удмуртии на 54-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" министр культуры республики... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T02:40
2023-09-16T02:40
2023-09-16T09:28
культура
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896669467_0:305:1200:980_1920x0_80_0_0_814fe0c3b12436cac7409c3d214faadd.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Артист эстрады, автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) умер в Удмуртии на 54-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" министр культуры республики Владимир Соловьев."Ушел от нас один из самых удивительных и любимых артистов удмуртской эстрады Вячеслав Цветной (Иванов)", - написал министр.Как отметил Соловьев, природный талант артиста и автора юмористических рассказов был признан людьми, а концерты с его участием всегда собирали полные залы."Мы тебя будем помнить, друг! Спасибо за все, что ты успел оставить для своего народа!" – добавил он.
https://ria.ru/20230910/sharonov-1895417243.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896669467_0:192:1200:1092_1920x0_80_0_0_c73d6f36661e05422c45fa4079b1810f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия)
Культура, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Умер юморист Вячеслав Цветной
Юморист Вячеслав Цветной умер на 54-м году жизни