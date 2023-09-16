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Умер юморист Вячеслав Цветной - РИА Новости, 16.09.2023
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Культура
 
02:40 16.09.2023 (обновлено: 09:28 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/yumorist-1896653597.html
Умер юморист Вячеслав Цветной
Умер юморист Вячеслав Цветной - РИА Новости, 16.09.2023
Умер юморист Вячеслав Цветной
Артист эстрады, автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) умер в Удмуртии на 54-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" министр культуры республики... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T02:40
2023-09-16T09:28
культура
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Артист эстрады, автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) умер в Удмуртии на 54-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" министр культуры республики Владимир Соловьев."Ушел от нас один из самых удивительных и любимых артистов удмуртской эстрады Вячеслав Цветной (Иванов)", - написал министр.Как отметил Соловьев, природный талант артиста и автора юмористических рассказов был признан людьми, а концерты с его участием всегда собирали полные залы."Мы тебя будем помнить, друг! Спасибо за все, что ты успел оставить для своего народа!" – добавил он.
https://ria.ru/20230910/sharonov-1895417243.html
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удмуртская республика (удмуртия)
Культура, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Умер юморист Вячеслав Цветной

Юморист Вячеслав Цветной умер на 54-м году жизни

Юморист Вячеслав Цветной
Юморист Вячеслав Цветной
Юморист Вячеслав Цветной
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Артист эстрады, автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) умер в Удмуртии на 54-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" министр культуры республики Владимир Соловьев.
"Ушел от нас один из самых удивительных и любимых артистов удмуртской эстрады Вячеслав Цветной (Иванов)", - написал министр.
Как отметил Соловьев, природный талант артиста и автора юмористических рассказов был признан людьми, а концерты с его участием всегда собирали полные залы.
"Мы тебя будем помнить, друг! Спасибо за все, что ты успел оставить для своего народа!" – добавил он.
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КультураУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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