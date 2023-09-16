https://ria.ru/20230916/vuzy-1896661631.html

Минобрнауки отметило значение опыта СВО в корректировке обучения в вузах

Минобрнауки отметило значение опыта СВО в корректировке обучения в вузах - РИА Новости, 16.09.2023

Минобрнауки отметило значение опыта СВО в корректировке обучения в вузах

Опыт специальной военной операции должен многое скорректировать в направлениях подготовки в вузах, технологических решениях, приоритетах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T07:22

2023-09-16T07:22

2023-09-16T07:23

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Опыт специальной военной операции должен многое скорректировать в направлениях подготовки в вузах, технологических решениях, приоритетах, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский. "Все зависит от запросов. Думаю, что все близко и к гражданским. Опыт СВО многое должен скорректировать и в направлениях подготовки, и в технологических решениях, и в том, какие приоритеты должны быть", - сказал Секиринский на вопрос, возможно ли появление в вузах новых специальностей для сферы оборонно-промышленного комплекса. В марте в пресс-службе Минобрнауки России РИА Новости сообщали, что министерство совместно с Минпромторгом работает над оперативным удовлетворением кадровой потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также рассказали о планах выпустить 4,5 тысячи человек для предприятий ОПК, обучающихся по программам целевого обучения за счет федерального бюджета.

https://ria.ru/20230916/podgotovka-1896654751.html

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия