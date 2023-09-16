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Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 16.09.2023

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"

Ракетные комплексы и артиллерийскую установку фрегата "Маршал Шапошников" продемонстрировали лидеру КНДР Киму Чен Ыну, посетившему корабль во Владивостоке,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T07:29

2023-09-16T07:29

2023-09-16T09:18

россия

ким чен ын

николай евменов

сергей шойгу

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Ракетные комплексы и артиллерийскую установку фрегата "Маршал Шапошников" продемонстрировали лидеру КНДР Киму Чен Ыну, посетившему корабль во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости. Противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190 продемонстрировали руководителю Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыну во время его посещения фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов рассказал лидеру Северной Кореи и министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат. Данные комплексы качественно отличают корабль от больших противолодочных кораблей проекта 1155 и существенно расширяют его боевые возможности. С данным вооружением фрегат "Маршал Шапошников" способен не только эффективно бороться с современными подводными лодками противника, но и вести бой с надводным противником на больших дистанциях, а также наносить точные удары по береговым объектам и объектам, расположенным на значительном отдалении от береговой черты.

https://ria.ru/20230916/aviatsiya-1896658711.html

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Посещение Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников" Видео посещения Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников". 2023-09-16T07:29 true PT2M58S

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россия, ким чен ын, николай евменов, сергей шойгу