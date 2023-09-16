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Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"
Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 16.09.2023
Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"
Ракетные комплексы и артиллерийскую установку фрегата "Маршал Шапошников" продемонстрировали лидеру КНДР Киму Чен Ыну, посетившему корабль во Владивостоке,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T07:29
2023-09-16T07:29
2023-09-16T09:18
россия
ким чен ын
николай евменов
сергей шойгу
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Ракетные комплексы и артиллерийскую установку фрегата "Маршал Шапошников" продемонстрировали лидеру КНДР Киму Чен Ыну, посетившему корабль во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости. Противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190 продемонстрировали руководителю Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыну во время его посещения фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов рассказал лидеру Северной Кореи и министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат. Данные комплексы качественно отличают корабль от больших противолодочных кораблей проекта 1155 и существенно расширяют его боевые возможности. С данным вооружением фрегат "Маршал Шапошников" способен не только эффективно бороться с современными подводными лодками противника, но и вести бой с надводным противником на больших дистанциях, а также наносить точные удары по береговым объектам и объектам, расположенным на значительном отдалении от береговой черты.
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Посещение Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников"
Видео посещения Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников".
2023-09-16T07:29
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россия, ким чен ын, николай евменов, сергей шойгу
Россия, Ким Чен Ын, Николай Евменов, Сергей Шойгу
Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"
Ким Чен Ыну показали вооружение фрегата "Маршал Шапошников" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Ракетные комплексы и артиллерийскую установку фрегата "Маршал Шапошников" продемонстрировали лидеру КНДР Киму Чен Ыну, посетившему корабль во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости.
Противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190 продемонстрировали руководителю Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыну во время его посещения фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников.
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов
рассказал лидеру Северной Кореи и министру обороны России
генералу армии Сергею Шойгу
о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.
Данные комплексы качественно отличают корабль от больших противолодочных кораблей проекта 1155 и существенно расширяют его боевые возможности. С данным вооружением фрегат "Маршал Шапошников" способен не только эффективно бороться с современными подводными лодками противника, но и вести бой с надводным противником на больших дистанциях, а также наносить точные удары по береговым объектам и объектам, расположенным на значительном отдалении от береговой черты.
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