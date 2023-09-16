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В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных, заявил Бауэр - РИА Новости, 16.09.2023
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22:45 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/voennye-1896753959.html
В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных, заявил Бауэр
В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных, заявил Бауэр - РИА Новости, 16.09.2023
В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных, заявил Бауэр
НАТО в соответствии со своими новыми оборонными планами в случае потенциальной атаки планирует в первый месяц задействовать 300 тысяч военных, которые для этого РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T22:45
2023-09-16T22:45
финляндия
роб бауэр
нато
швеция
норвегия
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. НАТО в соответствии со своими новыми оборонными планами в случае потенциальной атаки планирует в первый месяц задействовать 300 тысяч военных, которые для этого должны постоянно находиться в состоянии высокой готовности, затем может использовать дополнительные силы – вместе с недавно вступившей в альянс Финляндией и Швецией, которая пока не является членом НАТО, силы альянса могут достичь 3,5 миллиона человек, заявил в Норвегии глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр. Новые региональные планы обороны альянса были утверждены на саммите в Вильнюсе в июле этого года, но детали стали понятны только сейчас. Они предполагают дальнейшее усиление у границ с Россией и сценарии на случай "военного противостояния с РФ". "Если мы говорим о коллективной обороне, у нас не будет времени подготовиться к атаке, которая уже происходит. И атаку планируем не мы, а противник. Если они атакуют, мы должны быть готовы. Поэтому нам нужно больше военных в высокой степени готовности, а это не то, что можно сделать за ночь. Им будет необходима подготовка, оружие, боеприпасы, все прочее… Поэтому мы говорим о 300 тысячах военных в высокой степени готовности... Всего страны НАТО вместе с Финляндией и Швецией располагают 3,5 миллиона военных", - указал глава военного комитета. По его словам, 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности планируется использовать в первые 30 дней "в случае необходимости". "Больше военных могут быть задействованы, если бы война продлилась дольше… но в таком случае у нас будет время, чтобы подготовить оставшиеся силы", - пояснил он. Ранее французский телеканал LCI сообщал, что планы НАТО, содержание которых не раскрывается, включают 4 тысячи страниц и, в том числе, предусматривают сценарий "реагирования на случай атаки России". Для его реализации страны НАТО планируют держать в состоянии высокой готовности 300 тысяч военных. Они будут готовы развернуться в заранее определенных регионах. Страны НАТО также планируют больше набирать и готовить военных, проводить учения с военными тех стран, которые они, согласно оборонным региональным планам, будут защищать, а также нарастить оборонное производство и взять новые обязательства по инвестициям в оборону на уровне минимум 2% ВВП. Региональные планы предусматривают реагирование на угрозы с воздуха, моря, на земле, в космосе, кибепространстве, а также на террористические атаки. Они предусматривают три региона: север (Северная Атлантика и Арктика), центр (Центральная Европа) и юг (Черное и Средиземное моря). Также НАТО планирует существенно усилить свои системы ПВО и ПРО.
https://ria.ru/20230916/nato-1896753797.html
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финляндия, роб бауэр, нато, швеция, норвегия
Финляндия, Роб Бауэр, НАТО, Швеция, Норвегия
В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных, заявил Бауэр

Бауэр: в случае потенциальной атаки НАТО задействует 300 тысяч военных

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. НАТО в соответствии со своими новыми оборонными планами в случае потенциальной атаки планирует в первый месяц задействовать 300 тысяч военных, которые для этого должны постоянно находиться в состоянии высокой готовности, затем может использовать дополнительные силы – вместе с недавно вступившей в альянс Финляндией и Швецией, которая пока не является членом НАТО, силы альянса могут достичь 3,5 миллиона человек, заявил в Норвегии глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.
Новые региональные планы обороны альянса были утверждены на саммите в Вильнюсе в июле этого года, но детали стали понятны только сейчас. Они предполагают дальнейшее усиление у границ с Россией и сценарии на случай "военного противостояния с РФ".
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"Если мы говорим о коллективной обороне, у нас не будет времени подготовиться к атаке, которая уже происходит. И атаку планируем не мы, а противник. Если они атакуют, мы должны быть готовы. Поэтому нам нужно больше военных в высокой степени готовности, а это не то, что можно сделать за ночь. Им будет необходима подготовка, оружие, боеприпасы, все прочее… Поэтому мы говорим о 300 тысячах военных в высокой степени готовности... Всего страны НАТО вместе с Финляндией и Швецией располагают 3,5 миллиона военных", - указал глава военного комитета.
По его словам, 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности планируется использовать в первые 30 дней "в случае необходимости". "Больше военных могут быть задействованы, если бы война продлилась дольше… но в таком случае у нас будет время, чтобы подготовить оставшиеся силы", - пояснил он.
Ранее французский телеканал LCI сообщал, что планы НАТО, содержание которых не раскрывается, включают 4 тысячи страниц и, в том числе, предусматривают сценарий "реагирования на случай атаки России". Для его реализации страны НАТО планируют держать в состоянии высокой готовности 300 тысяч военных. Они будут готовы развернуться в заранее определенных регионах.
Страны НАТО также планируют больше набирать и готовить военных, проводить учения с военными тех стран, которые они, согласно оборонным региональным планам, будут защищать, а также нарастить оборонное производство и взять новые обязательства по инвестициям в оборону на уровне минимум 2% ВВП.
Региональные планы предусматривают реагирование на угрозы с воздуха, моря, на земле, в космосе, кибепространстве, а также на террористические атаки. Они предусматривают три региона: север (Северная Атлантика и Арктика), центр (Центральная Европа) и юг (Черное и Средиземное моря). Также НАТО планирует существенно усилить свои системы ПВО и ПРО.
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ФинляндияРоб БауэрНАТОШвецияНорвегия
 
 
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