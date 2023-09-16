https://ria.ru/20230916/vaktsina-1896676598.html
В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19
В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2023
В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19
Более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса не будут использовать в Испании из-за устаревшей формулы препарата, сообщает газета Pais. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:17
2023-09-16T10:17
2023-09-16T10:17
испания
дельта-штамм коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса не будут использовать в Испании из-за устаревшей формулы препарата, сообщает газета Pais. Как отмечается, в рамках кампании вакцинации от коронавируса, которая начнется в последнюю неделю сентября будут введены новые формулы, адаптированные к новым вариантам, которые преобладают в настоящее время. "В рамках кампании вакцинации от коронавируса будут введены новые формулы.., адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB. Так решила на этой неделе Комиссия по общественному здравоохранению, исключив более 100 миллионов хранимых доз, которые Испания закупила за последние годы и которые теперь устарели", - говорится в сообщении издания. По данным издания, точные расходы правительства на эти устаревшие препараты неизвестны. Как отмечается, в конце 2022 года было испорчено 14 миллионов доз вакцины.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, дельта-штамм коронавируса, в мире, коронавирус covid-19
Испания, Дельта-штамм коронавируса, В мире, Коронавирус COVID-19
В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19
В Испании более ста миллионов доз вакцины от COVID-19 признаны устаревшими
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса не будут использовать в Испании из-за устаревшей формулы препарата, сообщает газета Pais
.
Как отмечается, в рамках кампании вакцинации от коронавируса, которая начнется в последнюю неделю сентября будут введены новые формулы, адаптированные к новым вариантам, которые преобладают в настоящее время.
"В рамках кампании вакцинации от коронавируса будут введены новые формулы.., адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB. Так решила на этой неделе Комиссия по общественному здравоохранению, исключив более 100 миллионов хранимых доз, которые Испания закупила за последние годы и которые теперь устарели", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, точные расходы правительства на эти устаревшие препараты неизвестны.
Как отмечается, в конце 2022 года было испорчено 14 миллионов доз вакцины.
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