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В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2023
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10:17 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/vaktsina-1896676598.html
В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19
В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2023
В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19
Более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса не будут использовать в Испании из-за устаревшей формулы препарата, сообщает газета Pais. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:17
2023-09-16T10:17
испания
дельта-штамм коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса не будут использовать в Испании из-за устаревшей формулы препарата, сообщает газета Pais. Как отмечается, в рамках кампании вакцинации от коронавируса, которая начнется в последнюю неделю сентября будут введены новые формулы, адаптированные к новым вариантам, которые преобладают в настоящее время. "В рамках кампании вакцинации от коронавируса будут введены новые формулы.., адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB. Так решила на этой неделе Комиссия по общественному здравоохранению, исключив более 100 миллионов хранимых доз, которые Испания закупила за последние годы и которые теперь устарели", - говорится в сообщении издания. По данным издания, точные расходы правительства на эти устаревшие препараты неизвестны. Как отмечается, в конце 2022 года было испорчено 14 миллионов доз вакцины.
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испания, дельта-штамм коронавируса, в мире, коронавирус covid-19
Испания, Дельта-штамм коронавируса, В мире, Коронавирус COVID-19
В Испании оказались непригодны более ста миллионов доз вакцины от COVID-19

В Испании более ста миллионов доз вакцины от COVID-19 признаны устаревшими

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина прививается от COVID-19
Женщина прививается от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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Женщина прививается от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса не будут использовать в Испании из-за устаревшей формулы препарата, сообщает газета Pais.
Как отмечается, в рамках кампании вакцинации от коронавируса, которая начнется в последнюю неделю сентября будут введены новые формулы, адаптированные к новым вариантам, которые преобладают в настоящее время.
"В рамках кампании вакцинации от коронавируса будут введены новые формулы.., адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB. Так решила на этой неделе Комиссия по общественному здравоохранению, исключив более 100 миллионов хранимых доз, которые Испания закупила за последние годы и которые теперь устарели", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, точные расходы правительства на эти устаревшие препараты неизвестны.
Как отмечается, в конце 2022 года было испорчено 14 миллионов доз вакцины.
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