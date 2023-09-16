https://ria.ru/20230916/ubiystvo-1896659855.html

СК возбудил дело после убийства полицейского в ходе погони в Подмосковье

СК возбудил дело после убийства полицейского в ходе погони в Подмосковье - РИА Новости, 16.09.2023

СК возбудил дело после убийства полицейского в ходе погони в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, после того как мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T06:17

2023-09-16T06:17

2023-09-16T06:17

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896653232_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_d247ce35678d868b0d053fcce7831ff5.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, после того как мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям, сотрудник Госавтоинспекции погиб, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области. Инцидент произошел в пятницу вечером на Таракановском шоссе (на севере от Москвы). Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину Mercedes-Benz без номеров, но водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Водитель направился в деревню Вертлино, остановился, после достал пистолет и выстрелил в полицейского. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Водитель Mercedes был ранен ответным огнем и доставлен в медучреждение. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)", - говорится в сообщении. Добавляется, что следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Они осмотрели места происшествия, изъяли орудие преступления, проводят допросы, планируют назначить судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20230822/ostanki-1891543223.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, россия