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СК возбудил дело после убийства полицейского в ходе погони в Подмосковье
СК возбудил дело после убийства полицейского в ходе погони в Подмосковье - РИА Новости, 16.09.2023
СК возбудил дело после убийства полицейского в ходе погони в Подмосковье
Следственный комитет России возбудил уголовное дело, после того как мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T06:17
2023-09-16T06:17
2023-09-16T06:17
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, после того как мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям, сотрудник Госавтоинспекции погиб, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области. Инцидент произошел в пятницу вечером на Таракановском шоссе (на севере от Москвы). Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину Mercedes-Benz без номеров, но водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Водитель направился в деревню Вертлино, остановился, после достал пистолет и выстрелил в полицейского. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Водитель Mercedes был ранен ответным огнем и доставлен в медучреждение. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)", - говорится в сообщении. Добавляется, что следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Они осмотрели места происшествия, изъяли орудие преступления, проводят допросы, планируют назначить судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20230822/ostanki-1891543223.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes, Россия
СК возбудил дело после убийства полицейского в ходе погони в Подмосковье
СК возбудил дело после убийства полицейского при ночной погоне в Подмосковье