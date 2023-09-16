https://ria.ru/20230916/toplivo-1896666922.html

Тюменские аграрии обеспечены топливом для уборки урожая

Тюменские аграрии обеспечены топливом для уборки урожая - РИА Новости, 16.09.2023

Тюменские аграрии обеспечены топливом для уборки урожая

Сельхозпредприятия Тюменской области обеспечены горюче-смазочными материалами для завершения уборочной кампании благодаря заранее сформированным запасам и... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:57

2023-09-16T08:57

2023-09-16T08:57

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области обеспечены горюче-смазочными материалами для завершения уборочной кампании благодаря заранее сформированным запасам и договоренностям с поставщиками, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Вопрос об обеспеченности горюче-смазочными материалами журналисты задали Александру Моору во время пресс-конференции. Отвечая на вопрос, он отметил, что со сложностями в покупке дизтоплива первыми столкнулись аграрии Краснодарского края, поэтому в правительстве региона отслеживали ситуацию. Созданные в регионе запасы ГСМ составляли порядка 60-70% от потребности. Как только местные растениеводы подали сигнал о затруднениях — были предприняты необходимые меры. "Переговорил со всеми первыми лицами, руководителями и даже с акционерами наших нефтеперерабатывающих компаний. Нам немного не хватало — буквально 10 тысяч тонн. Мы собрали со всех заявки, и наши партнеры приняли решение все эти заявки по текущим ценам удовлетворить. Поэтому думаю, что с точки зрения дизтоплива и в целом ГСМ мы нашу уборочную кампанию обеспечим", - подчеркнул Александр Моор. Ранее сообщалось, что посевная в Тюменской области прошла штатно, площади под яровыми выросли до 850 тысяч гектаров. По данным на 15 сентября, в регионе обмолот зерновых и зернобобовых культур составляет 336,4 тысячи гектаров, валовой сбор зерна достиг 781,4 тысячи тонн при средней урожайности 23 центнера с гектара.

https://ria.ru/20230831/zerno-1893512617.html

тюменская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, александр моор