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Тюменские аграрии обеспечены топливом для уборки урожая
Тюменские аграрии обеспечены топливом для уборки урожая - РИА Новости, 16.09.2023
Тюменские аграрии обеспечены топливом для уборки урожая
Сельхозпредприятия Тюменской области обеспечены горюче-смазочными материалами для завершения уборочной кампании благодаря заранее сформированным запасам и... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T08:57
2023-09-16T08:57
2023-09-16T08:57
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области обеспечены горюче-смазочными материалами для завершения уборочной кампании благодаря заранее сформированным запасам и договоренностям с поставщиками, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Вопрос об обеспеченности горюче-смазочными материалами журналисты задали Александру Моору во время пресс-конференции. Отвечая на вопрос, он отметил, что со сложностями в покупке дизтоплива первыми столкнулись аграрии Краснодарского края, поэтому в правительстве региона отслеживали ситуацию. Созданные в регионе запасы ГСМ составляли порядка 60-70% от потребности. Как только местные растениеводы подали сигнал о затруднениях — были предприняты необходимые меры. "Переговорил со всеми первыми лицами, руководителями и даже с акционерами наших нефтеперерабатывающих компаний. Нам немного не хватало — буквально 10 тысяч тонн. Мы собрали со всех заявки, и наши партнеры приняли решение все эти заявки по текущим ценам удовлетворить. Поэтому думаю, что с точки зрения дизтоплива и в целом ГСМ мы нашу уборочную кампанию обеспечим", - подчеркнул Александр Моор. Ранее сообщалось, что посевная в Тюменской области прошла штатно, площади под яровыми выросли до 850 тысяч гектаров. По данным на 15 сентября, в регионе обмолот зерновых и зернобобовых культур составляет 336,4 тысячи гектаров, валовой сбор зерна достиг 781,4 тысячи тонн при средней урожайности 23 центнера с гектара.
https://ria.ru/20230831/zerno-1893512617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области обеспечены горюче-смазочными материалами для завершения уборочной кампании благодаря заранее сформированным запасам и договоренностям с поставщиками, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Вопрос об обеспеченности горюче-смазочными материалами журналисты задали Александру Моору во время пресс-конференции. Отвечая на вопрос, он отметил, что со сложностями в покупке дизтоплива первыми столкнулись аграрии Краснодарского края
, поэтому в правительстве региона отслеживали ситуацию. Созданные в регионе запасы ГСМ составляли порядка 60-70% от потребности. Как только местные растениеводы подали сигнал о затруднениях — были предприняты необходимые меры.
"Переговорил со всеми первыми лицами, руководителями и даже с акционерами наших нефтеперерабатывающих компаний. Нам немного не хватало — буквально 10 тысяч тонн. Мы собрали со всех заявки, и наши партнеры приняли решение все эти заявки по текущим ценам удовлетворить. Поэтому думаю, что с точки зрения дизтоплива и в целом ГСМ мы нашу уборочную кампанию обеспечим", - подчеркнул Александр Моор.
Ранее сообщалось, что посевная в Тюменской области прошла штатно, площади под яровыми выросли до 850 тысяч гектаров. По данным на 15 сентября, в регионе обмолот зерновых и зернобобовых культур составляет 336,4 тысячи гектаров, валовой сбор зерна достиг 781,4 тысячи тонн при средней урожайности 23 центнера с гектара.
Тюменская область полностью обеспечит себя зерном