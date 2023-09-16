https://ria.ru/20230916/telo-1896720129.html

СМИ: под Запорожьем нашли тело, предположительно, британского наемника

СМИ: под Запорожьем нашли тело, предположительно, британского наемника - РИА Новости, 16.09.2023

СМИ: под Запорожьем нашли тело, предположительно, британского наемника

Во время поисков пропавшего на Украине наемника, который воевал на стороне Киева, Дэниела Берка, обнаружено тело в одном из населенных пунктов в подконтрольной... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T16:53

2023-09-16T16:53

2023-09-16T19:02

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Во время поисков пропавшего на Украине наемника, который воевал на стороне Киева, Дэниела Берка, обнаружено тело в одном из населенных пунктов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, личность погибшего устанавливается, сообщает газета Times. "Украинская полиция, разыскивающая пропавшего в прошлом месяце... Дэниела Берка, обнаружила тело мужчины", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, тело было обнаружено в одном из населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным издания, судебно-медицинская экспертиза и анализ ДНК для установления личности погибшего продолжаются. Ранее газета Telegraph сообщала, что отец Берка обратился к полиции Лондона с просьбой расследовать исчезновение его сына. Газета ранее сообщала, что воевавший на стороне Киева бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк, который затем работал спасателем на передовой, пропал без вести на Украине. По данным издания, 36-летний выходец из Манчестера служил в парашютно-десантном полку британской армии, в том числе в Афганистане. После работал строителем, затем отправился в Сирию к курдским бойцам, воевавшим против ИГ*. По возвращении на родину Берк был обвинен в оказании помощи курдским отрядам YPG в планировании терактов против Турции и провел под стражей семь месяцев, в итоге дело было прекращено. В 2022 году он приехал на Украину, организовав собственное подразделение "Темные ангелы", однако затем перестал участвовать в боевых действиях и начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. Берк жил в квартире в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230906/vsu-1894523401.html

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894219630.html

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в мире, исламское государство, киев, украина, запорожская область