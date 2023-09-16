https://ria.ru/20230916/tank-1896677334.html

ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении

ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.09.2023

ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении

Российские бойцы уничтожили "Ланцетом" танк ВСУ на Херсонском направлении, следует из опубликованного видео Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:27

2023-09-16T10:27

2023-09-16T10:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили "Ланцетом" танк ВСУ на Херсонском направлении, следует из опубликованного видео Минобороны России. "Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся", — уточнили в ведомстве. В ролике ведомства российским разведывательным беспилотником фиксируется украинская боевая машина, затем происходит пикирование барражирующего боеприпаса "Ланцет" в танк и его поражение.

https://ria.ru/20230916/solntsepek-1896657971.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Херсонском направлении Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Херсонском направлении. Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся. 2023-09-16T10:27 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)