Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 16.09.2023 (обновлено: 10:57 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/tank-1896677334.html
ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении
ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.09.2023
ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении
Российские бойцы уничтожили "Ланцетом" танк ВСУ на Херсонском направлении, следует из опубликованного видео Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:27
2023-09-16T10:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896678756_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e892a61fb3a5d1a92606bb3fa156bd0a.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили "Ланцетом" танк ВСУ на Херсонском направлении, следует из опубликованного видео Минобороны России. "Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся", — уточнили в ведомстве. В ролике ведомства российским разведывательным беспилотником фиксируется украинская боевая машина, затем происходит пикирование барражирующего боеприпаса "Ланцет" в танк и его поражение.
https://ria.ru/20230916/solntsepek-1896657971.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Херсонском направлении. Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся.
2023-09-16T10:27
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896678756_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_948a73c41bf92ad5b635b16146e48578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении

МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетом" на Херсонском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили "Ланцетом" танк ВСУ на Херсонском направлении, следует из опубликованного видео Минобороны России.
«
"Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся", — уточнили в ведомстве.
В ролике ведомства российским разведывательным беспилотником фиксируется украинская боевая машина, затем происходит пикирование барражирующего боеприпаса "Ланцет" в танк и его поражение.
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала