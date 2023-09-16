https://ria.ru/20230916/tank-1896677334.html
ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении
ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.09.2023
ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении
Российские бойцы уничтожили "Ланцетом" танк ВСУ на Херсонском направлении, следует из опубликованного видео Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:27
2023-09-16T10:27
2023-09-16T10:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили "Ланцетом" танк ВСУ на Херсонском направлении, следует из опубликованного видео Минобороны России. "Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся", — уточнили в ведомстве. В ролике ведомства российским разведывательным беспилотником фиксируется украинская боевая машина, затем происходит пикирование барражирующего боеприпаса "Ланцет" в танк и его поражение.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Херсонском направлении. Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся.
2023-09-16T10:27
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили "Ланцетом" украинский танк на Херсонском направлении
МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетом" на Херсонском направлении