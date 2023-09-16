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"Новая фаза". В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине - РИА Новости, 16.09.2023
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10:31 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/taktika-1896677737.html
"Новая фаза". В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине
"Новая фаза". В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине - РИА Новости, 16.09.2023
"Новая фаза". В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине
Вооруженные силы Украины перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:31
2023-09-16T10:31
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.&quot;Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно&quot;, — указал специалист.По словам эксперта, из-за больших потерь, понесенных в ходе наступления, украинцы утратили способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, применяя разведывательную информацию стран НАТО.Он подчеркнул, что такая уже прямая помощь ВСУ практически делает западные страны непосредственными участниками конфликта с Россией, и это может повлечь серьезный ответ со стороны Москвы. Бывший советник также отметил, что новая тактика украинцев не оставит России иного выбора, кроме как закончить конфликт поражением Киева.&quot;Думаю, русские уже понимают, что конфликт закончится лишь военным путем&quot;, — подытожил Макгрегор.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.
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в мире, украина, сша, россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
В мире, Украина, США, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
"Новая фаза". В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине

Полковник Макгрегор: ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов

Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
«

"Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно", — указал специалист.

По словам эксперта, из-за больших потерь, понесенных в ходе наступления, украинцы утратили способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, применяя разведывательную информацию стран НАТО.
Он подчеркнул, что такая уже прямая помощь ВСУ практически делает западные страны непосредственными участниками конфликта с Россией, и это может повлечь серьезный ответ со стороны Москвы. Бывший советник также отметил, что новая тактика украинцев не оставит России иного выбора, кроме как закончить конфликт поражением Киева.
«

"Думаю, русские уже понимают, что конфликт закончится лишь военным путем", — подытожил Макгрегор.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.
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