https://ria.ru/20230916/taktika-1896677737.html

"Новая фаза". В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине

"Новая фаза". В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине - РИА Новости, 16.09.2023

"Новая фаза". В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине

Вооруженные силы Украины перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:31

2023-09-16T10:31

2023-09-16T10:31

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале."Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно", — указал специалист.По словам эксперта, из-за больших потерь, понесенных в ходе наступления, украинцы утратили способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, применяя разведывательную информацию стран НАТО.Он подчеркнул, что такая уже прямая помощь ВСУ практически делает западные страны непосредственными участниками конфликта с Россией, и это может повлечь серьезный ответ со стороны Москвы. Бывший советник также отметил, что новая тактика украинцев не оставит России иного выбора, кроме как закончить конфликт поражением Киева."Думаю, русские уже понимают, что конфликт закончится лишь военным путем", — подытожил Макгрегор.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.

https://ria.ru/20230915/nastuplenie-1896581897.html

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в мире, украина, сша, россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато