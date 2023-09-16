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В Кишиневе похоронили первого президента Молдавии Мирчу Снегура - РИА Новости, 16.09.2023
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16:26 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/snegur-1896715549.html
В Кишиневе похоронили первого президента Молдавии Мирчу Снегура
В Кишиневе похоронили первого президента Молдавии Мирчу Снегура - РИА Новости, 16.09.2023
В Кишиневе похоронили первого президента Молдавии Мирчу Снегура
Первого президента Молдавии Мирчу Снегура в субботу проводили в последний путь, его похоронили с государственными почестями на центральном кладбище в Кишиневе... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T16:26
2023-09-16T16:26
в мире
молдавия
кишинев
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 16 сен - РИА Новости. Первого президента Молдавии Мирчу Снегура в субботу проводили в последний путь, его похоронили с государственными почестями на центральном кладбище в Кишиневе. Трансляция велась в прямом эфире на страницах в соцсети администрации президента, правительства и парламента страны. Попрощаться с первым президентом Молдавии во Дворец Республики пришли как представители власти, так и оппозиционных сил, делегаты иностранных миссий в республике, известные артисты. На церемонии присутствовали первые лица государства – президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, глава правительства Дорин Речан и весь кабинет министров. На прощание со Снегуром пришли и все экс-президенты республики – Петр Лучинский, Владимир Воронин, Николай Тимофти и Игорь Додон. "Страна теряет не только "отца-основателя", страна теряет и настоящего политика, умевшего интуитивно уловить чаяния своего народа. Он полностью посвятил себя строительству государства Республика Молдова. Его памятные слова – "Да здравствует независимая Молдова!", произнесенные 27 августа 1991 года, донесли до всего мира, что народ ожидает появление Молдовы на карте свободного мира. И наш долг – продолжать идти по этому пути, открытому нашим первым президентом", - сказала действующий президент Молдавии Майя Санду на церемонии прощания. Пятый молдавский президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон также отметил, что Снегур стоял у основ создания Республики Молдова. "Он говорил, что государственный язык — молдавский язык. Нужно уважать и чтить его память. В тот век политиков и президентов, несмотря на политическую борьбу, они уважали статус президентской должности. Я думаю, что нынешнему президенту есть чему поучиться у таких людей", - сказал Додон журналистам. В день похорон первого главы республики был объявлен национальный траур. Накануне, в пятницу, гроб с первым президентом был доставлен в кафедральный собор Рождества Христова в Кишиневе, где прошла панихида. В субботу с утра гроб перевезли во Дворец Республики, где состоялась основная церемония прощания. Дальше траурная процессия прошла по маршруту Президентский дворец — площадь перед Домом правительства — Центральное кладбище, где гроб предали земле. В правительстве сообщили, что в знак уважения и признательности первому президенту открыта онлайн книга соболезнований, которая будет доступна широкой общественности на официальном сайте кабмина. Снегур стал первым президентом Молдавии в 1990 году, он занимал эту должность вплоть до декабря 1996 года. В 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, затем был назначен председателем президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. В качестве президента Снегур не поддержал идею объединения с Румынией, однако выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, что привело к конфликту.
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, игорь додон, майя санду, игорь гросу
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Игорь Додон, Майя Санду, Игорь Гросу
В Кишиневе похоронили первого президента Молдавии Мирчу Снегура

Первого президента Молдавии Снегура похоронили на центральном кладбище Кишинева

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкНа церемонии прощания с первым президентом Республики Молдавии Мирчей Снегуром
На церемонии прощания с первым президентом Республики Молдавии Мирчей Снегуром - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Sputnik / Родион Прока
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На церемонии прощания с первым президентом Республики Молдавии Мирчей Снегуром
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КИШИНЕВ, 16 сен - РИА Новости. Первого президента Молдавии Мирчу Снегура в субботу проводили в последний путь, его похоронили с государственными почестями на центральном кладбище в Кишиневе. Трансляция велась в прямом эфире на страницах в соцсети администрации президента, правительства и парламента страны.
Попрощаться с первым президентом Молдавии во Дворец Республики пришли как представители власти, так и оппозиционных сил, делегаты иностранных миссий в республике, известные артисты. На церемонии присутствовали первые лица государства – президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, глава правительства Дорин Речан и весь кабинет министров. На прощание со Снегуром пришли и все экс-президенты республики – Петр Лучинский, Владимир Воронин, Николай Тимофти и Игорь Додон.
«
"Страна теряет не только "отца-основателя", страна теряет и настоящего политика, умевшего интуитивно уловить чаяния своего народа. Он полностью посвятил себя строительству государства Республика Молдова. Его памятные слова – "Да здравствует независимая Молдова!", произнесенные 27 августа 1991 года, донесли до всего мира, что народ ожидает появление Молдовы на карте свободного мира. И наш долг – продолжать идти по этому пути, открытому нашим первым президентом", - сказала действующий президент Молдавии Майя Санду на церемонии прощания.
Пятый молдавский президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон также отметил, что Снегур стоял у основ создания Республики Молдова. "Он говорил, что государственный язык — молдавский язык. Нужно уважать и чтить его память. В тот век политиков и президентов, несмотря на политическую борьбу, они уважали статус президентской должности. Я думаю, что нынешнему президенту есть чему поучиться у таких людей", - сказал Додон журналистам.
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В день похорон первого главы республики был объявлен национальный траур. Накануне, в пятницу, гроб с первым президентом был доставлен в кафедральный собор Рождества Христова в Кишиневе, где прошла панихида. В субботу с утра гроб перевезли во Дворец Республики, где состоялась основная церемония прощания. Дальше траурная процессия прошла по маршруту Президентский дворец — площадь перед Домом правительства — Центральное кладбище, где гроб предали земле.
В правительстве сообщили, что в знак уважения и признательности первому президенту открыта онлайн книга соболезнований, которая будет доступна широкой общественности на официальном сайте кабмина.
Снегур стал первым президентом Молдавии в 1990 году, он занимал эту должность вплоть до декабря 1996 года. В 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, затем был назначен председателем президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. В качестве президента Снегур не поддержал идею объединения с Румынией, однако выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, что привело к конфликту.
 
В миреМолдавияКишиневРумынияИгорь ДодонМайя СандуИгорь Гросу
 
 
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