Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят перспективы обмена группами школьников
Кожемяко: Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят обмен школьниками для отдыха
© Официальный портал правительства Приморского краяПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Олег Квон на станции Артём-Приморский - 1
© Официальный портал правительства Приморского края
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Олег Квон на станции Артём-Приморский - 1
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Власти Приморья и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе его визита в регион обсудят перспективы обмена группами школьников для отдыха, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу утром прибыл в Приморье на поезде.
"Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", - написал Кожемяко в своём Telegram - канале.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.