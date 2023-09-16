https://ria.ru/20230916/shkolniki-1896658085.html

Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят перспективы обмена группами школьников

Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят перспективы обмена группами школьников - РИА Новости, 16.09.2023

Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят перспективы обмена группами школьников

Власти Приморья и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе его визита в регион обсудят перспективы обмена группами школьников для отдыха, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T05:09

2023-09-16T05:09

2023-09-16T06:57

ким чен ын

россия

политика

олег кожемяко

александр козлов (глава минприроды)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Власти Приморья и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе его визита в регион обсудят перспективы обмена группами школьников для отдыха, сообщил губернатор Олег Кожемяко.Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу утром прибыл в Приморье на поезде."Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", - написал Кожемяко в своём Telegram - канале.Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.

https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html

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ким чен ын, россия, политика, олег кожемяко, александр козлов (глава минприроды), telegram