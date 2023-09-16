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Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят перспективы обмена группами школьников - РИА Новости, 16.09.2023
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05:09 16.09.2023 (обновлено: 06:57 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/shkolniki-1896658085.html
Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят перспективы обмена группами школьников
Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят перспективы обмена группами школьников - РИА Новости, 16.09.2023
Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят перспективы обмена группами школьников
Власти Приморья и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе его визита в регион обсудят перспективы обмена группами школьников для отдыха, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T05:09
2023-09-16T06:57
ким чен ын
россия
политика
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Власти Приморья и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе его визита в регион обсудят перспективы обмена группами школьников для отдыха, сообщил губернатор Олег Кожемяко.Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу утром прибыл в Приморье на поезде."Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", - написал Кожемяко в своём Telegram - канале.Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
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ким чен ын, россия, политика, олег кожемяко, александр козлов (глава минприроды), telegram
Ким Чен Ын, Россия, Политика, Олег Кожемяко, Александр Козлов (глава Минприроды), Telegram
Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят перспективы обмена группами школьников

Кожемяко: Ким Чен Ын и власти Приморья обсудят обмен школьниками для отдыха

© Официальный портал правительства Приморского краяПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Олег Квон на станции Артём-Приморский - 1
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Олег Квон на станции Артём-Приморский - 1
© Официальный портал правительства Приморского края
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Олег Квон на станции Артём-Приморский - 1
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Власти Приморья и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе его визита в регион обсудят перспективы обмена группами школьников для отдыха, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу утром прибыл в Приморье на поезде.
"Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", - написал Кожемяко в своём Telegram - канале.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
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Вчера, 12:52
 
Ким Чен ЫнРоссияПолитикаОлег КожемякоАлександр Козлов (глава Минприроды)Telegram
 
 
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