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В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд - РИА Новости, 16.09.2023
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12:09 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/sevastopol-1896685327.html
В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд
В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд - РИА Новости, 16.09.2023
В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд
В Севастопольской бухте днем в субботу перекроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:09
2023-09-16T12:09
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Севастопольской бухте днем в субботу перекроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "С 12:30 будет закрыт рейд. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении. Причина перекрытия рейда не называется.
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд

В Севастопольской бухте остановят движение морского пассажирского транспорта

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Севастопольской бухте днем в субботу перекроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"С 12:30 будет закрыт рейд. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.
Причина перекрытия рейда не называется.
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