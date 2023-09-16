https://ria.ru/20230916/sevastopol-1896685327.html
В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд
В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд - РИА Новости, 16.09.2023
В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд
В Севастопольской бухте днем в субботу перекроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:09
2023-09-16T12:09
2023-09-16T12:09
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Севастопольской бухте днем в субботу перекроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "С 12:30 будет закрыт рейд. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении. Причина перекрытия рейда не называется.
https://ria.ru/20230913/blokada-1896141513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд
В Севастопольской бухте остановят движение морского пассажирского транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Севастопольской бухте днем в субботу перекроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"С 12:30 будет закрыт рейд. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.
Причина перекрытия рейда не называется.
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