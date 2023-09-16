https://ria.ru/20230916/sevastopol-1896685327.html

В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд

В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд - РИА Новости, 16.09.2023

В Севастопольской бухте в субботу закроют рейд

В Севастопольской бухте днем в субботу перекроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:09

2023-09-16T12:09

2023-09-16T12:09

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Севастопольской бухте днем в субботу перекроют рейд и остановят движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "С 12:30 будет закрыт рейд. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении. Причина перекрытия рейда не называется.

https://ria.ru/20230913/blokada-1896141513.html

севастополь

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия