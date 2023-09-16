https://ria.ru/20230916/serra-leone-1896656602.html

СМИ: президент Сьерра-Леоне заявил, что США просили его вмешаться в выборы

СМИ: президент Сьерра-Леоне заявил, что США просили его вмешаться в выборы - РИА Новости, 16.09.2023

СМИ: президент Сьерра-Леоне заявил, что США просили его вмешаться в выборы

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил, что США пытались заставить его вмешаться в процесс подсчета голосов во время президентских выборов в июне,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T04:19

2023-09-16T04:19

2023-09-16T10:03

сьерра-леоне

евросоюз

сша

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил, что США пытались заставить его вмешаться в процесс подсчета голосов во время президентских выборов в июне, передает агентство Франс Пресс. На всеобщих выборах в Сьерра-Леоне 24 июня Био, будучи действующим президентом, победил в первом туре, набрав более 56% голосов при явке более 80% избирателей. После объявления итогов голосования в совместном заявлении делегации США, ЕС, Франции, Ирландии и Германии заявили, что разделяют обеспокоенность национальных и международных наблюдателей отсутствием прозрачности в процессе подведения итогов. "Избирательная комиссия Сьерра-Леоне (ECSL)... провела все свои расчеты, сопоставления, все процессы. В тот момент со стороны США меня попросили помешать им объявить результаты. Поэтому я не знаю, кто кого обвиняет во вмешательстве", - приводит агентство слова президента с его выступления в Американском университете в Вашингтоне. Он отметил, что тогда отказался связываться с избиркомом. Затем представители США сказали, что просто хотели добиться проведения второго тура голосования. По словам президента, Сьерра-Леоне по-прежнему поддерживает "прекрасные отношения" с Вашингтоном и надеется их сохранить. Ранее стало известно, что полиция Сьерра-Леоне арестовала высокопоставленных офицеров армии, которые подозреваются в подготовке "нападения на государственные институты" в стране после завершения вызвавших споры выборов. Сообщалось, что подозреваемые, в число которых входят военные, планировали использовать якобы мирные протесты с 7 по 10 августа как прикрытие для нападений.

https://ria.ru/20230908/ssha-1894869633.html

https://ria.ru/20230801/arest-1887645528.html

сьерра-леоне

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сьерра-леоне, евросоюз, сша, вашингтон (штат), в мире