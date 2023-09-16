https://ria.ru/20230916/sazhentsy-1896692729.html

Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"

Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд" - РИА Новости, 16.09.2023

Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"

Жители Мурманска в субботу вышли на акцию "Зеленый рекорд" во всех округах города и высадили порядка шести тысяч саженцев шиповника, сирени, белой ивы и других... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:30

2023-09-16T13:30

2023-09-16T13:30

мурманская область

мурманск

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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Жители Мурманска в субботу вышли на акцию "Зеленый рекорд" во всех округах города и высадили порядка шести тысяч саженцев шиповника, сирени, белой ивы и других растений, причем примерно половину растений жители посадили в тех местах, которые выбрали сами, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. "В 2023 году в рамках акции в Мурманске высажено более шести тысяч растений, из которых свыше трех тысяч жители города получили бесплатно, чтобы самостоятельно выбрать места для посадок", - написал Сердечкин. Глава администрации отметил, что в акции приняли участие коллективы учреждений и предприятий, представители общественных организаций, студенты и просто неравнодушные северяне. В этом году улицы города украсили шиповником, сиренью, белой ивой, жимолостью, черемухой, лиственницей и другими растениями. Организаторы акции решили не ограничиваться строго отведенными для посадок площадками. Каждый мурманчанин мог прийти к месту раздачи саженцев, забрать дерево или кустик и посадить в понравившемся месте. Каждый сентябрь мурманчане выходят на улицы города, в скверы и во дворы, чтобы посадить деревья и кустарники. За все годы проведения акции во всех округах города появились адаптированные к северному климату яблони, черемуха, рябины, сирень, клены, березы, шиповник, лещина, жимолость и спирея. Как сообщил Сердечкин, в этом году в городе увеличили количество растений, которые предлагаются к посадке, а также расширили список адресов, где раздаются саженцы. Всего для проведения акции было подготовлено 15 площадок во всех округах Мурманска. Всего с 2012 года в рамках акции "Зелёный рекорд" появилось порядка 50 тысяч новых деревьев и кустарников. При этом саженцы подбираются "зимостойкие", те виды деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются за полярным кругом.

https://ria.ru/20230911/khibiny-1895622341.html

https://ria.ru/20230908/teriberka-1894953062.html

мурманск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманск