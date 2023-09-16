Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Жители Мурманска в субботу вышли на акцию "Зеленый рекорд" во всех округах города и высадили порядка шести тысяч саженцев шиповника, сирени, белой ивы и других растений, причем примерно половину растений жители посадили в тех местах, которые выбрали сами, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
"В 2023 году в рамках акции в Мурманске высажено более шести тысяч растений, из которых свыше трех тысяч жители города получили бесплатно, чтобы самостоятельно выбрать места для посадок", - написал Сердечкин.
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
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© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
2 из 4
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
3 из 4
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
4 из 4
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
1 из 4
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
2 из 4
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
3 из 4
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
4 из 4
Глава администрации отметил, что в акции приняли участие коллективы учреждений и предприятий, представители общественных организаций, студенты и просто неравнодушные северяне. В этом году улицы города украсили шиповником, сиренью, белой ивой, жимолостью, черемухой, лиственницей и другими растениями.
Организаторы акции решили не ограничиваться строго отведенными для посадок площадками. Каждый мурманчанин мог прийти к месту раздачи саженцев, забрать дерево или кустик и посадить в понравившемся месте.
Каждый сентябрь мурманчане выходят на улицы города, в скверы и во дворы, чтобы посадить деревья и кустарники. За все годы проведения акции во всех округах города появились адаптированные к северному климату яблони, черемуха, рябины, сирень, клены, березы, шиповник, лещина, жимолость и спирея.
Как сообщил Сердечкин, в этом году в городе увеличили количество растений, которые предлагаются к посадке, а также расширили список адресов, где раздаются саженцы. Всего для проведения акции было подготовлено 15 площадок во всех округах Мурманска.
Всего с 2012 года в рамках акции "Зелёный рекорд" появилось порядка 50 тысяч новых деревьев и кустарников. При этом саженцы подбираются "зимостойкие", те виды деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются за полярным кругом.