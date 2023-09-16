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Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд" - РИА Новости, 16.09.2023
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Мурманская область
 
13:30 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/sazhentsy-1896692729.html
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд" - РИА Новости, 16.09.2023
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска в субботу вышли на акцию "Зеленый рекорд" во всех округах города и высадили порядка шести тысяч саженцев шиповника, сирени, белой ивы и других... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:30
2023-09-16T13:30
мурманская область
мурманск
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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Жители Мурманска в субботу вышли на акцию "Зеленый рекорд" во всех округах города и высадили порядка шести тысяч саженцев шиповника, сирени, белой ивы и других растений, причем примерно половину растений жители посадили в тех местах, которые выбрали сами, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. "В 2023 году в рамках акции в Мурманске высажено более шести тысяч растений, из которых свыше трех тысяч жители города получили бесплатно, чтобы самостоятельно выбрать места для посадок", - написал Сердечкин. Глава администрации отметил, что в акции приняли участие коллективы учреждений и предприятий, представители общественных организаций, студенты и просто неравнодушные северяне. В этом году улицы города украсили шиповником, сиренью, белой ивой, жимолостью, черемухой, лиственницей и другими растениями. Организаторы акции решили не ограничиваться строго отведенными для посадок площадками. Каждый мурманчанин мог прийти к месту раздачи саженцев, забрать дерево или кустик и посадить в понравившемся месте. Каждый сентябрь мурманчане выходят на улицы города, в скверы и во дворы, чтобы посадить деревья и кустарники. За все годы проведения акции во всех округах города появились адаптированные к северному климату яблони, черемуха, рябины, сирень, клены, березы, шиповник, лещина, жимолость и спирея. Как сообщил Сердечкин, в этом году в городе увеличили количество растений, которые предлагаются к посадке, а также расширили список адресов, где раздаются саженцы. Всего для проведения акции было подготовлено 15 площадок во всех округах Мурманска. Всего с 2012 года в рамках акции "Зелёный рекорд" появилось порядка 50 тысяч новых деревьев и кустарников. При этом саженцы подбираются "зимостойкие", те виды деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются за полярным кругом.
https://ria.ru/20230911/khibiny-1895622341.html
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мурманск
Мурманская область, Мурманск

Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"

© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции Зеленый рекорд
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Жители Мурманска в субботу вышли на акцию "Зеленый рекорд" во всех округах города и высадили порядка шести тысяч саженцев шиповника, сирени, белой ивы и других растений, причем примерно половину растений жители посадили в тех местах, которые выбрали сами, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
"В 2023 году в рамках акции в Мурманске высажено более шести тысяч растений, из которых свыше трех тысяч жители города получили бесплатно, чтобы самостоятельно выбрать места для посадок", - написал Сердечкин.
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции Зеленый рекорд
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
1 из 4
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции Зеленый рекорд
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
2 из 4
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции Зеленый рекорд
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
3 из 4
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича СердечкинаЖители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции Зеленый рекорд
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
4 из 4
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
1 из 4
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
2 из 4
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
3 из 4
Жители Мурманска высадили шесть тысяч саженцев на акции "Зеленый рекорд"
© Официальный канал главы администрации г.Мурманска Юрия Валерьевича Сердечкина
4 из 4
Глава администрации отметил, что в акции приняли участие коллективы учреждений и предприятий, представители общественных организаций, студенты и просто неравнодушные северяне. В этом году улицы города украсили шиповником, сиренью, белой ивой, жимолостью, черемухой, лиственницей и другими растениями.
Организаторы акции решили не ограничиваться строго отведенными для посадок площадками. Каждый мурманчанин мог прийти к месту раздачи саженцев, забрать дерево или кустик и посадить в понравившемся месте.
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Каждый сентябрь мурманчане выходят на улицы города, в скверы и во дворы, чтобы посадить деревья и кустарники. За все годы проведения акции во всех округах города появились адаптированные к северному климату яблони, черемуха, рябины, сирень, клены, березы, шиповник, лещина, жимолость и спирея.
Как сообщил Сердечкин, в этом году в городе увеличили количество растений, которые предлагаются к посадке, а также расширили список адресов, где раздаются саженцы. Всего для проведения акции было подготовлено 15 площадок во всех округах Мурманска.
Всего с 2012 года в рамках акции "Зелёный рекорд" появилось порядка 50 тысяч новых деревьев и кустарников. При этом саженцы подбираются "зимостойкие", те виды деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются за полярным кругом.
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