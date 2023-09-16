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При крушении гидросамолета на озере в Вашингтоне погиб человек - РИА Новости, 16.09.2023
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04:03 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/samolet-1896656249.html
При крушении гидросамолета на озере в Вашингтоне погиб человек
При крушении гидросамолета на озере в Вашингтоне погиб человек - РИА Новости, 16.09.2023
При крушении гидросамолета на озере в Вашингтоне погиб человек
Гидросамолет с двумя пассажирами на борту разбился на озере Саммамиш в американском штате Вашингтон, один человек погиб, второй доставлен в больницу в тяжелом... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T04:03
2023-09-16T04:03
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Гидросамолет с двумя пассажирами на борту разбился на озере Саммамиш в американском штате Вашингтон, один человек погиб, второй доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пожарная служба штата. "Поступило множество звонков в 911 (служба спасения – ред.), сообщавших о разбившемся гидросамолете на озере Саммамиш… Было установлено, что на борту находилось два человека… К сожалению, один не пережил падение, а второй находится в тяжелом состоянии", - сообщили представители пожарной службы в своем аккаунте в Х (бывшая Twitter). Пожарная служба штата выразила благодарность местным жителям, которые первыми прибыли к месту крушения самолета на лодке, перевезли пострадавших на берег и оказывали первую помощь до прибытия спасателей.
https://ria.ru/20230605/samolet-1876149637.html
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вашингтон (штат), в мире
Вашингтон (штат), В мире
При крушении гидросамолета на озере в Вашингтоне погиб человек

При крушении самолета на озере в штате Вашингтон погиб человек, один пострадал

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи, США
Автомобиль скорой помощи, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Гидросамолет с двумя пассажирами на борту разбился на озере Саммамиш в американском штате Вашингтон, один человек погиб, второй доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пожарная служба штата.
"Поступило множество звонков в 911 (служба спасения – ред.), сообщавших о разбившемся гидросамолете на озере Саммамиш… Было установлено, что на борту находилось два человека… К сожалению, один не пережил падение, а второй находится в тяжелом состоянии", - сообщили представители пожарной службы в своем аккаунте в Х (бывшая Twitter).
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Пожарная служба штата выразила благодарность местным жителям, которые первыми прибыли к месту крушения самолета на лодке, перевезли пострадавших на берег и оказывали первую помощь до прибытия спасателей.
 
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