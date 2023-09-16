https://ria.ru/20230916/samolet-1896656249.html

При крушении гидросамолета на озере в Вашингтоне погиб человек

При крушении гидросамолета на озере в Вашингтоне погиб человек - РИА Новости, 16.09.2023

При крушении гидросамолета на озере в Вашингтоне погиб человек

Гидросамолет с двумя пассажирами на борту разбился на озере Саммамиш в американском штате Вашингтон, один человек погиб, второй доставлен в больницу в тяжелом... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T04:03

2023-09-16T04:03

2023-09-16T04:03

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Гидросамолет с двумя пассажирами на борту разбился на озере Саммамиш в американском штате Вашингтон, один человек погиб, второй доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пожарная служба штата. "Поступило множество звонков в 911 (служба спасения – ред.), сообщавших о разбившемся гидросамолете на озере Саммамиш… Было установлено, что на борту находилось два человека… К сожалению, один не пережил падение, а второй находится в тяжелом состоянии", - сообщили представители пожарной службы в своем аккаунте в Х (бывшая Twitter). Пожарная служба штата выразила благодарность местным жителям, которые первыми прибыли к месту крушения самолета на лодке, перевезли пострадавших на берег и оказывали первую помощь до прибытия спасателей.

https://ria.ru/20230605/samolet-1876149637.html

вашингтон (штат)

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