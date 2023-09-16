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В Калининграде назвали русофобией запрет Польши на въезд российских машин - РИА Новости, 16.09.2023
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19:28 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/rusofobiya-1896736992.html
В Калининграде назвали русофобией запрет Польши на въезд российских машин
В Калининграде назвали русофобией запрет Польши на въезд российских машин - РИА Новости, 16.09.2023
В Калининграде назвали русофобией запрет Польши на въезд российских машин
Запрет Польши на въезд легковых автомобилей с российскими номерами является проявлением русофобии без экономических оснований, это решение не повлечет серьезных РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T19:28
2023-09-16T19:28
россия
мариуш каминьский
евросоюз
санкции в отношении россии
польша
калининград
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Запрет Польши на въезд легковых автомобилей с российскими номерами является проявлением русофобии без экономических оснований, это решение не повлечет серьезных последствий для России, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Он уточнил, что запрет касается абсолютно всех автомобилей с российскими номерами, как коммерчески используемым, так и частным независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства. "Это очередное проявление русофобии, которое не имеет никакого экономического обоснования… Никаких значимых социально-экономических последствий в РФ это решение польской стороны не вызовет", - сказал Лысков. Он предположил, что от запрета на въезд российских автомобилей в наибольшей степени пострадает польская торговая сеть "Бедронка", которая пользуется популярностью среди гостей этой страны. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Также запрет на въезд легковых машин с российской регистрацией ввели Латвия, Эстония и Финляндия. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230916/bug-1896709461.html
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россия, мариуш каминьский, евросоюз, санкции в отношении россии, польша, калининград, владимир путин
Россия, Мариуш Каминьский, Евросоюз, Санкции в отношении России, Польша, Калининград, Владимир Путин
В Калининграде назвали русофобией запрет Польши на въезд российских машин

Лысков: запрет Польши на въезд российских авто – не экономика, а русофобия

© AP Photo / Michal DyjukАвтомобили на дороге в Польше
Автомобили на дороге в Польше - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Автомобили на дороге в Польше. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Запрет Польши на въезд легковых автомобилей с российскими номерами является проявлением русофобии без экономических оснований, это решение не повлечет серьезных последствий для России, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Он уточнил, что запрет касается абсолютно всех автомобилей с российскими номерами, как коммерчески используемым, так и частным независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства.
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"Это очередное проявление русофобии, которое не имеет никакого экономического обоснования… Никаких значимых социально-экономических последствий в РФ это решение польской стороны не вызовет", - сказал Лысков.
Он предположил, что от запрета на въезд российских автомобилей в наибольшей степени пострадает польская торговая сеть "Бедронка", которая пользуется популярностью среди гостей этой страны.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Также запрет на въезд легковых машин с российской регистрацией ввели Латвия, Эстония и Финляндия.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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