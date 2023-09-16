В Калининграде назвали русофобией запрет Польши на въезд российских машин
Лысков: запрет Польши на въезд российских авто – не экономика, а русофобия
© AP Photo / Michal DyjukАвтомобили на дороге в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Автомобили на дороге в Польше. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Запрет Польши на въезд легковых автомобилей с российскими номерами является проявлением русофобии без экономических оснований, это решение не повлечет серьезных последствий для России, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Он уточнил, что запрет касается абсолютно всех автомобилей с российскими номерами, как коммерчески используемым, так и частным независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства.
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"Это очередное проявление русофобии, которое не имеет никакого экономического обоснования… Никаких значимых социально-экономических последствий в РФ это решение польской стороны не вызовет", - сказал Лысков.
Он предположил, что от запрета на въезд российских автомобилей в наибольшей степени пострадает польская торговая сеть "Бедронка", которая пользуется популярностью среди гостей этой страны.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.