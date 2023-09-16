https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино - РИА Новости, 16.09.2023
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
Российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:56
2023-09-16T12:56
2023-09-16T14:24
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками", — сказал он.По словам Рогова, с российской стороны очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка."Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала", — уточнил он.Кроме того, добавил Рогов, в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских войск. По позициям противника отработала бомбами фронтовая авиация.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых сложных не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.Накануне Минобороны сообщило, что в районе Работино российские бойцы за сутки отразили две атаки 47-й механизированной бригады противника. Кроме того, западнее населенного пункта Вербовое поразили скопление живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230914/vsu-1896253189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
Рогов: российские военные обратили ВСУ в бегство у Работино
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Было несколько атак боевиков ВСУ
небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками", — сказал он.
По словам Рогова, с российской стороны очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка.
"Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала", — уточнил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, добавил Рогов, в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских войск. По позициям противника отработала бомбами фронтовая авиация.
В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых сложных не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак
.
Накануне Минобороны сообщило, что в районе Работино российские бойцы за сутки отразили две атаки 47-й механизированной бригады противника. Кроме того, западнее населенного пункта Вербовое поразили скопление живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады Украины
.
Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового