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Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 16.09.2023 (обновлено: 14:24 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино - РИА Новости, 16.09.2023
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
Российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:56
2023-09-16T14:24
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками", — сказал он.По словам Рогова, с российской стороны очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка."Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала", — уточнил он.Кроме того, добавил Рогов, в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских войск. По позициям противника отработала бомбами фронтовая авиация.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых сложных не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.Накануне Минобороны сообщило, что в районе Работино российские бойцы за сутки отразили две атаки 47-й механизированной бригады противника. Кроме того, западнее населенного пункта Вербовое поразили скопление живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230914/vsu-1896253189.html
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владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

Рогов: российские военные обратили ВСУ в бегство у Работино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОгневая работа мотострелковой бригады в зоне СВО
Огневая работа мотострелковой бригады в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Огневая работа мотострелковой бригады в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками", — сказал он.
По словам Рогова, с российской стороны очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка.
"Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала", — уточнил он.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, добавил Рогов, в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских войск. По позициям противника отработала бомбами фронтовая авиация.
В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых сложных не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.
Накануне Минобороны сообщило, что в районе Работино российские бойцы за сутки отразили две атаки 47-й механизированной бригады противника. Кроме того, западнее населенного пункта Вербовое поразили скопление живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады Украины.
Российские бойцы о пеших группах ВСУ на участке Работино-Вербовое - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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