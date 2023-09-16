https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html

Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино - РИА Новости, 16.09.2023

Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

Российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:56

2023-09-16T12:56

2023-09-16T14:24

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками", — сказал он.По словам Рогова, с российской стороны очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка."Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала", — уточнил он.Кроме того, добавил Рогов, в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских войск. По позициям противника отработала бомбами фронтовая авиация.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых сложных не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.Накануне Минобороны сообщило, что в районе Работино российские бойцы за сутки отразили две атаки 47-й механизированной бригады противника. Кроме того, западнее населенного пункта Вербовое поразили скопление живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230914/vsu-1896253189.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф