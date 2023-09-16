https://ria.ru/20230916/promyvka-1896686151.html
В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем
В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем - РИА Новости, 16.09.2023
В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 16 сентября, промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:25
2023-09-16T12:25
2023-09-16T12:25
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 16 сентября, промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - подчеркнул Бирюков.
https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 16 сентября, промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - подчеркнул Бирюков.
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