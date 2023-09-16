Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/promyvka-1896686151.html
В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем
В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем - РИА Новости, 16.09.2023
В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 16 сентября, промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:25
2023-09-16T12:25
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602065444_0:219:3251:2048_1920x0_80_0_0_6224ef3771c5238a0c3c48074dd7be51.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 16 сентября, промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - подчеркнул Бирюков.
https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602065444_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_84d0de89451ec6e58bc67fd0a531903e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы

В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПромывка дорог и тротуаров концентрированным моющим средством в Москве
Промывка дорог и тротуаров концентрированным моющим средством в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Промывка дорог и тротуаров концентрированным моющим средством в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 16 сентября, промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - подчеркнул Бирюков.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала года
15 сентября, 11:55
 
Петр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала