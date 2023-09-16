https://ria.ru/20230916/promyvka-1896686151.html

В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем

В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем - РИА Новости, 16.09.2023

В Москве пройдет промывка дорог и тротуаров со специальным шампунем

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 16 сентября, промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:25

2023-09-16T12:25

2023-09-16T12:25

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 16 сентября, промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - подчеркнул Бирюков.

https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы