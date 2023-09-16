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ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю

ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 16.09.2023

ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю

Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 групповых ударов по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:14

2023-09-16T14:14

2023-09-16T14:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 групповых ударов по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.Уточняется, что российские подразделения применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники. В итоге удалось поразить объекты портовой инфраструктуры, а также точки хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и западного оружия. Кроме того, российские солдаты нанесли удары по пунктам размещения личного состава украинских войск.Как подчеркнули в ведомстве, благодаря этим действиям удалось нарушить материально-техническое обеспечение группировок ВСУ, участвующих в боях на Донецком и Запорожском направлениях, а также поставки западного оружия. Кроме того, российские подразделения уничтожили крупный арсенал инженерных боеприпасов противника.

https://ria.ru/20230916/poteri-1896698491.html

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россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, украина, космос - риа наука