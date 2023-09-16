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ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю
ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 16.09.2023
ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю
Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 групповых ударов по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:14
2023-09-16T14:14
2023-09-16T14:47
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 групповых ударов по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.Уточняется, что российские подразделения применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники. В итоге удалось поразить объекты портовой инфраструктуры, а также точки хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и западного оружия. Кроме того, российские солдаты нанесли удары по пунктам размещения личного состава украинских войск.Как подчеркнули в ведомстве, благодаря этим действиям удалось нарушить материально-техническое обеспечение группировок ВСУ, участвующих в боях на Донецком и Запорожском направлениях, а также поставки западного оружия. Кроме того, российские подразделения уничтожили крупный арсенал инженерных боеприпасов противника.
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россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, украина, космос - риа наука
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Украина, Космос - РИА Наука
ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю
МО РФ: с 9 по 16 сентября ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 групповых ударов по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что российские подразделения применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники. В итоге удалось поразить объекты портовой инфраструктуры, а также точки хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и западного оружия. Кроме того, российские солдаты нанесли удары по пунктам размещения личного состава украинских войск.
Как подчеркнули в ведомстве, благодаря этим действиям удалось нарушить материально-техническое обеспечение группировок ВСУ, участвующих в боях на Донецком и Запорожском направлениях, а также поставки западного оружия. Кроме того, российские подразделения уничтожили крупный арсенал инженерных боеприпасов противника.
Минобороны оценило потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении