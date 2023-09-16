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В Курской области зафиксировали 17 "прилетов" - РИА Новости, 16.09.2023
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20:33 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/prilet-1896743971.html
В Курской области зафиксировали 17 "прилетов"
В Курской области зафиксировали 17 "прилетов" - РИА Новости, 16.09.2023
В Курской области зафиксировали 17 "прилетов"
Семнадцать "прилётов" зафиксировано в Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена пристройка жилого дома, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:33
2023-09-16T20:33
происшествия
курская область
роман старовойт
украина
суджанский район
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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Семнадцать "прилётов" зафиксировано в Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена пристройка жилого дома, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал", - отметил Старовойт в своём Telegram-канале. Глава региона пообещал помочь собственникам восстановить повреждённое имущество. Вечером в субботу было обстреляно село Плехово Суджанского района, мужчина получил смертельное осколочное ранение. Кореневский район – один из шести приграничных районов Курской области, периодически он подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230916/podgotovka-1896654751.html
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курская область
украина
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происшествия, курская область, роман старовойт, украина, суджанский район
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Суджанский район
В Курской области зафиксировали 17 "прилетов"

В Курской области зафиксировали 17 "прилетов", пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Семнадцать "прилётов" зафиксировано в Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена пристройка жилого дома, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«
"Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал", - отметил Старовойт в своём Telegram-канале.
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Глава региона пообещал помочь собственникам восстановить повреждённое имущество.
Вечером в субботу было обстреляно село Плехово Суджанского района, мужчина получил смертельное осколочное ранение.
Кореневский район – один из шести приграничных районов Курской области, периодически он подвергается обстрелам со стороны Украины.
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ПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтУкраинаСуджанский район
 
 
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