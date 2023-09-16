https://ria.ru/20230916/prilet-1896743971.html

В Курской области зафиксировали 17 "прилетов"

В Курской области зафиксировали 17 "прилетов" - РИА Новости, 16.09.2023

В Курской области зафиксировали 17 "прилетов"

Семнадцать "прилётов" зафиксировано в Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена пристройка жилого дома, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T20:33

2023-09-16T20:33

2023-09-16T20:33

происшествия

курская область

роман старовойт

украина

суджанский район

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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Семнадцать "прилётов" зафиксировано в Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена пристройка жилого дома, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал", - отметил Старовойт в своём Telegram-канале. Глава региона пообещал помочь собственникам восстановить повреждённое имущество. Вечером в субботу было обстреляно село Плехово Суджанского района, мужчина получил смертельное осколочное ранение. Кореневский район – один из шести приграничных районов Курской области, периодически он подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230916/podgotovka-1896654751.html

https://ria.ru/20230914/polety-1896330320.html

курская область

украина

суджанский район

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происшествия, курская область, роман старовойт, украина, суджанский район