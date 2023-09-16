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Главная причина провала. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
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12:36 16.09.2023 (обновлено: 19:11 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/prichina-1896687417.html
Главная причина провала. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Главная причина провала. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
Главная причина провала. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Российские военные успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против Вооруженных сил Украины, достигая успехов на поле боя, пишет Лукас Лейрос в статье... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:36
2023-09-16T19:11
украина
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сша
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нато
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в мире
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские военные успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против Вооруженных сил Украины, достигая успехов на поле боя, пишет Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;Западные аналитики оценивают действия России на поле боя и считают, что одна из главных причин провала Украины — навыки применения методов радиоэлектронной борьбы российских военных&quot;, — говорится в материале.Обозреватель указал, что российские войска, используя методы и средства РЭБ, эффективно нейтрализуют атаки украинцев с применением беспилотников, а также наносят высокоточные удары по позициям противника.Ранее издание Defense News сообщало, что США изучают опыт радиоэлектронной борьбы на Украине на фоне работ Пентагона по расширению арсенала средств радиоподавления на случай потенциального конфликта с Россией или Китаем.Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, технологии, в мире
Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, Технологии, В мире
Главная причина провала. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

InfoBRICS: российские военные побеждают ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские военные успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против Вооруженных сил Украины, достигая успехов на поле боя, пишет Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"Западные аналитики оценивают действия России на поле боя и считают, что одна из главных причин провала Украины — навыки применения методов радиоэлектронной борьбы российских военных", — говорится в материале.

Обозреватель указал, что российские войска, используя методы и средства РЭБ, эффективно нейтрализуют атаки украинцев с применением беспилотников, а также наносят высокоточные удары по позициям противника.
Ранее издание Defense News сообщало, что США изучают опыт радиоэлектронной борьбы на Украине на фоне работ Пентагона по расширению арсенала средств радиоподавления на случай потенциального конфликта с Россией или Китаем.
Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.

СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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