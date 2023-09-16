Главная причина провала. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
InfoBRICS: российские военные побеждают ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские военные успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против Вооруженных сил Украины, достигая успехов на поле боя, пишет Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
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"Западные аналитики оценивают действия России на поле боя и считают, что одна из главных причин провала Украины — навыки применения методов радиоэлектронной борьбы российских военных", — говорится в материале.
Обозреватель указал, что российские войска, используя методы и средства РЭБ, эффективно нейтрализуют атаки украинцев с применением беспилотников, а также наносят высокоточные удары по позициям противника.
Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.