https://ria.ru/20230916/pozhary-1896665445.html
В России за сутки потушили 18 природных пожаров
В России за сутки потушили 18 природных пожаров - РИА Новости, 16.09.2023
В России за сутки потушили 18 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 18 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T08:30
2023-09-16T08:30
2023-09-16T08:30
россия
происшествия
хабаровский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 18 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.09.2023 года в 9 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 26 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 16 сентября в стране действовало 11 лесных пожаров на площади 249 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Хабаровском крае - там действует один пожар на площади 190 гектаров.
https://ria.ru/20230916/pozhar-1896663292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, хабаровский край, природные пожары в россии
Россия, Происшествия, Хабаровский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 18 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 18 природных пожаров