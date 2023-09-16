https://ria.ru/20230916/pozhary-1896665445.html

В России за сутки потушили 18 природных пожаров

В России за сутки потушили 18 природных пожаров - РИА Новости, 16.09.2023

В России за сутки потушили 18 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 18 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:30

2023-09-16T08:30

2023-09-16T08:30

россия

происшествия

хабаровский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 18 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.09.2023 года в 9 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 26 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 16 сентября в стране действовало 11 лесных пожаров на площади 249 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Хабаровском крае - там действует один пожар на площади 190 гектаров.

https://ria.ru/20230916/pozhar-1896663292.html

россия

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, происшествия, хабаровский край, природные пожары в россии