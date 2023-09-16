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В Самаре ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода - РИА Новости, 16.09.2023
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07:45 16.09.2023 (обновлено: 10:22 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/pozhar-1896663292.html
В Самаре ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода
В Самаре ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода - РИА Новости, 16.09.2023
В Самаре ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода
Спасатели полностью ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T07:45
2023-09-16T10:22
самара
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщается в телеграм-канале МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в пятницу 10.39 (09.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 18.10 мск, открытое горение ликвидировала в 19.37 мск. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Самаре ", - говорится в сообщении. Ранее в ГУМЧС по Самарской области уточняли, что масло горит в подвале. Личный состав работает из цеха, внутри, через технологические отверстия проведена пенная атака, производилось постоянное охлаждение строительных конструкций. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвовал пожарный поезд, проводится мониторинг состояния воздуха. Всего в тушении задействовано 104 человека 33 единицы техники, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
https://ria.ru/20230916/pozhar-1896653802.html
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самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода

В Самаре полностью потушили пожар на территории бывшего подшипникового завода

© МЧС РоссииПожар в здании завода в Самаре на улице Калинина
Пожар в здании завода в Самаре на улице Калинина
© МЧС России
Пожар в здании завода в Самаре на улице Калинина
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в пятницу 10.39 (09.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 18.10 мск, открытое горение ликвидировала в 19.37 мск.
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"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Самаре ", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУМЧС по Самарской области уточняли, что масло горит в подвале. Личный состав работает из цеха, внутри, через технологические отверстия проведена пенная атака, производилось постоянное охлаждение строительных конструкций. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвовал пожарный поезд, проводится мониторинг состояния воздуха.
Всего в тушении задействовано 104 человека 33 единицы техники, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
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СамараРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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