https://ria.ru/20230916/pozhar-1896663292.html

В Самаре ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода

В Самаре ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода - РИА Новости, 16.09.2023

В Самаре ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода

Спасатели полностью ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T07:45

2023-09-16T07:45

2023-09-16T10:22

самара

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, сообщается в телеграм-канале МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в пятницу 10.39 (09.39 мск), тогда на площади 100 "квадратов" горело масло в неэксплуатируемом здании, позже площадь увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 18.10 мск, открытое горение ликвидировала в 19.37 мск. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Самаре ", - говорится в сообщении. Ранее в ГУМЧС по Самарской области уточняли, что масло горит в подвале. Личный состав работает из цеха, внутри, через технологические отверстия проведена пенная атака, производилось постоянное охлаждение строительных конструкций. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвовал пожарный поезд, проводится мониторинг состояния воздуха. Всего в тушении задействовано 104 человека 33 единицы техники, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

https://ria.ru/20230916/pozhar-1896653802.html

https://ria.ru/20230915/pozhar-1896594760.html

самара

россия

самарская область

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самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия