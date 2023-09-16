https://ria.ru/20230916/postradavshie-1896750475.html
Четыре человека пострадали при обстреле Донецка
Четыре человека пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.09.2023
Четыре человека пострадали при обстреле Донецка
Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T21:55
2023-09-16T21:55
2023-09-16T21:55
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."По уточнённой информации, в результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Офицерскому и улице Цимлянской получили ранения женщины 1958 и 1965 года рождения, а также двое мужчин 1973 года рождения", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
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Четыре человека пострадали при обстреле Донецка
Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали четыре человека