https://ria.ru/20230916/postradavshie-1896750475.html

Четыре человека пострадали при обстреле Донецка

Четыре человека пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.09.2023

Четыре человека пострадали при обстреле Донецка

Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T21:55

2023-09-16T21:55

2023-09-16T21:55

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."По уточнённой информации, в результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Офицерскому и улице Цимлянской получили ранения женщины 1958 и 1965 года рождения, а также двое мужчин 1973 года рождения", - написал Кулемзин.

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html

куйбышевский район

донецк

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

куйбышевский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины