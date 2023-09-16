https://ria.ru/20230916/pogoda-1896671813.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Высокое давление, без осадков и до плюс 18 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T09:43

2023-09-16T09:43

2023-09-16T09:43

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до плюс 18 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. Усиливаясь с запада, он постепенно оттеснит облака за пределы региона и прекратит дожди, которые утром поморосили в отдельных районах столицы и области. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь утром местами возможны небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 14 - плюс 19", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, оно заметно выше нормы, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва