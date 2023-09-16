https://ria.ru/20230916/pogoda-1896671813.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Высокое давление, без осадков и до плюс 18 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:43
2023-09-16T09:43
2023-09-16T09:43
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до плюс 18 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. Усиливаясь с запада, он постепенно оттеснит облака за пределы региона и прекратит дожди, которые утром поморосили в отдельных районах столицы и области. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь утром местами возможны небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 14 - плюс 19", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, оно заметно выше нормы, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается погода без осадков и до плюс 18 градусов
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Высокое давление, без осадков и до плюс 18 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. Усиливаясь с запада, он постепенно оттеснит облака за пределы региона и прекратит дожди, которые утром поморосили в отдельных районах столицы и области. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь утром местами возможны небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 14 - плюс 19", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, оно заметно выше нормы, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.
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