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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.09.2023
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09:43 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/pogoda-1896671813.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Высокое давление, без осадков и до плюс 18 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:43
2023-09-16T09:43
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до плюс 18 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. Усиливаясь с запада, он постепенно оттеснит облака за пределы региона и прекратит дожди, которые утром поморосили в отдельных районах столицы и области. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь утром местами возможны небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 14 - плюс 19", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, оно заметно выше нормы, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается погода без осадков и до плюс 18 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНебоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до плюс 18 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень скандинавского антициклона. Усиливаясь с запада, он постепенно оттеснит облака за пределы региона и прекратит дожди, которые утром поморосили в отдельных районах столицы и области. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь утром местами возможны небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 14 - плюс 19", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, оно заметно выше нормы, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаМихаил ЛеусМосква
 
 
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