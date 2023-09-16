https://ria.ru/20230916/pogibshiy-1896734220.html
При обстреле курского села Плехово погиб мужчина
При обстреле курского села Плехово погиб мужчина - РИА Новости, 16.09.2023
При обстреле курского села Плехово погиб мужчина
Мужчина погиб от осколочного ранения после обстрела села Плехово Курской области, также повреждены несколько домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:59
2023-09-16T18:59
2023-09-16T19:14
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
украина
суджанский район
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Мужчина погиб от осколочного ранения после обстрела села Плехово Курской области, также повреждены несколько домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Повреждено несколько домовладений", - сообщил Старовойт.Суджанский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230915/obstrel-1896580253.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт, украина, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Суджанский район
При обстреле курского села Плехово погиб мужчина
Старовойт: при обстреле курского Плехово от осколочного ранения погиб мужчина