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При обстреле курского села Плехово погиб мужчина - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 16.09.2023 (обновлено: 19:14 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/pogibshiy-1896734220.html
При обстреле курского села Плехово погиб мужчина
При обстреле курского села Плехово погиб мужчина - РИА Новости, 16.09.2023
При обстреле курского села Плехово погиб мужчина
Мужчина погиб от осколочного ранения после обстрела села Плехово Курской области, также повреждены несколько домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:59
2023-09-16T19:14
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
украина
суджанский район
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Мужчина погиб от осколочного ранения после обстрела села Плехово Курской области, также повреждены несколько домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Повреждено несколько домовладений", - сообщил Старовойт.Суджанский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230915/obstrel-1896580253.html
курская область
украина
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происшествия, курская область, роман старовойт, украина, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Суджанский район
При обстреле курского села Плехово погиб мужчина

Старовойт: при обстреле курского Плехово от осколочного ранения погиб мужчина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Мужчина погиб от осколочного ранения после обстрела села Плехово Курской области, также повреждены несколько домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале.
«
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Повреждено несколько домовладений", - сообщил Старовойт.
Суджанский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтУкраинаСуджанский район
 
 
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