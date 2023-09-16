https://ria.ru/20230916/pogibshiy-1896734220.html

При обстреле курского села Плехово погиб мужчина

При обстреле курского села Плехово погиб мужчина - РИА Новости, 16.09.2023

При обстреле курского села Плехово погиб мужчина

Мужчина погиб от осколочного ранения после обстрела села Плехово Курской области, также повреждены несколько домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T18:59

2023-09-16T18:59

2023-09-16T19:14

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

украина

суджанский район

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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Мужчина погиб от осколочного ранения после обстрела села Плехово Курской области, также повреждены несколько домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Повреждено несколько домовладений", - сообщил Старовойт.Суджанский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230915/obstrel-1896580253.html

курская область

украина

суджанский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, роман старовойт, украина, суджанский район