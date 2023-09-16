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Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:09 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/pogibshaya-1896755844.html
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки - РИА Новости, 16.09.2023
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Женщина, пострадавшая при обстреле украинскими войсками Горловки, умерла от полученных ранений, сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:09
2023-09-16T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при обстреле украинскими войсками Горловки, умерла от полученных ранений, сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками пострадала мирная жительница. "Увы, получившая ранения в результате обстрела со стороны украинских террористов мирная жительница Горловки скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью", - написал мэр.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки

Приходько: женщина, пострадавшая при обстреле Горловки, умерла от полученных ран

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела центра Горловки
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела центра Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при обстреле украинскими войсками Горловки, умерла от полученных ранений, сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками пострадала мирная жительница.
«
"Увы, получившая ранения в результате обстрела со стороны украинских террористов мирная жительница Горловки скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью", - написал мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван Приходько
 
 
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