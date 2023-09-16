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Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки

Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки - РИА Новости, 16.09.2023

Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки

Женщина, пострадавшая при обстреле украинскими войсками Горловки, умерла от полученных ранений, сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T23:09

2023-09-16T23:09

2023-09-16T23:09

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при обстреле украинскими войсками Горловки, умерла от полученных ранений, сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками пострадала мирная жительница. "Увы, получившая ранения в результате обстрела со стороны украинских террористов мирная жительница Горловки скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью", - написал мэр.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько