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Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки - РИА Новости, 16.09.2023
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Женщина, пострадавшая при обстреле украинскими войсками Горловки, умерла от полученных ранений, сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:09
2023-09-16T23:09
2023-09-16T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при обстреле украинскими войсками Горловки, умерла от полученных ранений, сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками пострадала мирная жительница. "Увы, получившая ранения в результате обстрела со стороны украинских террористов мирная жительница Горловки скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью", - написал мэр.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Приходько: женщина, пострадавшая при обстреле Горловки, умерла от полученных ран