https://ria.ru/20230916/podgotovka-1896654751.html

Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА

Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА - РИА Новости, 16.09.2023

Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА

Запрос на операторов беспилотников существует в России, и ряд вузов, которые находятся недалеко от зоны проведения специальной военной операции, готовят таких... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T03:15

2023-09-16T03:15

2023-09-16T03:15

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запрос на операторов беспилотников существует в России, и ряд вузов, которые находятся недалеко от зоны проведения специальной военной операции, готовят таких специалистов, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский. "Но есть ещё и запрос на операторов – тех людей, которые умеют этим управлять. И у нас в ряде университетов, в том числе тех, которые находятся поблизости от зоны специальной военной операции, готовят необходимых специалистов", - сказал Секиринский. Он также отметил, что гражданские вузы и научные центры активно помогают в сфере оборонно-промышленного комплекса, выполнения гособоронзаказа. "Конечно, и "оборонка", и "гражданка" тесно переплетены. В частности, знания, наработки, какие-то решения из гражданской сферы, конечно, черпают коллеги из негражданской. Это касается и кадров, специалисты переходят из одной сферы в другую", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20221114/professiya-1831393184.html

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