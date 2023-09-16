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Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА - РИА Новости, 16.09.2023
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03:15 16.09.2023
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Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА
Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА - РИА Новости, 16.09.2023
Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА
Запрос на операторов беспилотников существует в России, и ряд вузов, которые находятся недалеко от зоны проведения специальной военной операции, готовят таких... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T03:15
2023-09-16T03:15
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запрос на операторов беспилотников существует в России, и ряд вузов, которые находятся недалеко от зоны проведения специальной военной операции, готовят таких специалистов, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский. "Но есть ещё и запрос на операторов – тех людей, которые умеют этим управлять. И у нас в ряде университетов, в том числе тех, которые находятся поблизости от зоны специальной военной операции, готовят необходимых специалистов", - сказал Секиринский. Он также отметил, что гражданские вузы и научные центры активно помогают в сфере оборонно-промышленного комплекса, выполнения гособоронзаказа. "Конечно, и "оборонка", и "гражданка" тесно переплетены. В частности, знания, наработки, какие-то решения из гражданской сферы, конечно, черпают коллеги из негражданской. Это касается и кадров, специалисты переходят из одной сферы в другую", - добавил замминистра.
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россия
Россия
Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА

Минобрнауки: ряд находящихся вблизи зоны СВО вузов готовит операторов БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОператор БПЛА
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Оператор БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запрос на операторов беспилотников существует в России, и ряд вузов, которые находятся недалеко от зоны проведения специальной военной операции, готовят таких специалистов, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.
«
"Но есть ещё и запрос на операторов – тех людей, которые умеют этим управлять. И у нас в ряде университетов, в том числе тех, которые находятся поблизости от зоны специальной военной операции, готовят необходимых специалистов", - сказал Секиринский.
Он также отметил, что гражданские вузы и научные центры активно помогают в сфере оборонно-промышленного комплекса, выполнения гособоронзаказа.
"Конечно, и "оборонка", и "гражданка" тесно переплетены. В частности, знания, наработки, какие-то решения из гражданской сферы, конечно, черпают коллеги из негражданской. Это касается и кадров, специалисты переходят из одной сферы в другую", - добавил замминистра.
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