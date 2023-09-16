https://ria.ru/20230916/otnosheniya-1896750734.html

Алжирский политик оценил отношения с Россией

Алжирский политик оценил отношения с Россией - РИА Новости, 16.09.2023

Алжирский политик оценил отношения с Россией

Отношения между Россией и Алжиром носят исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации, заявил РИА Новости лидер алжирского оппозиционного... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T21:56

2023-09-16T21:56

2023-09-16T21:56

в мире

алжир (провинция)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

здоровье - общество

россия

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АЛЖИР, 16 сен - РИА Новости. Отношения между Россией и Алжиром носят исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации, заявил РИА Новости лидер алжирского оппозиционного движения "Общество за мир" Абд аль-Али Хасани Шериф. "Между Россией и Алжиром существуют имеющие глубокие корни многолетние исторические связи… Они носят особый, исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации после того, как развивались преимущественно в военной сфере. Поэтому всеобъемлющее стратегическое партнерство, в том числе в экономической и технологической сферах, является приоритетным для этих отношений", - считает Шериф. Говоря о переговорах между Россией и Алжиром об открытии Русского дома, Шериф напомнил, что "алжирская сторона позитивно оценивает этот шаг и выразила полную готовность поддержать его основание". Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявлял РИА Новости в августе, что ведутся активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике. По его словам, в Алжире позитивно настроены по этой теме. Движение "Общество за мир" считается крупнейшей оппозиционной исламской партией Алжира. По итогам выборов в июне 2021 года она получила 65 мест в 462-местном парламенте, став третьим крупнейшим блоком в законодательном органе республики.

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896548721.html

https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html

алжир (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алжир (провинция), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), здоровье - общество, россия