Рейтинг@Mail.ru
Алжирский политик оценил отношения с Россией - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/otnosheniya-1896750734.html
Алжирский политик оценил отношения с Россией
Алжирский политик оценил отношения с Россией - РИА Новости, 16.09.2023
Алжирский политик оценил отношения с Россией
Отношения между Россией и Алжиром носят исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации, заявил РИА Новости лидер алжирского оппозиционного... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T21:56
2023-09-16T21:56
в мире
алжир (провинция)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155262/72/1552627260_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_3dc76182b72c3dd172ef795dcdd5507e.jpg
АЛЖИР, 16 сен - РИА Новости. Отношения между Россией и Алжиром носят исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации, заявил РИА Новости лидер алжирского оппозиционного движения "Общество за мир" Абд аль-Али Хасани Шериф. "Между Россией и Алжиром существуют имеющие глубокие корни многолетние исторические связи… Они носят особый, исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации после того, как развивались преимущественно в военной сфере. Поэтому всеобъемлющее стратегическое партнерство, в том числе в экономической и технологической сферах, является приоритетным для этих отношений", - считает Шериф. Говоря о переговорах между Россией и Алжиром об открытии Русского дома, Шериф напомнил, что "алжирская сторона позитивно оценивает этот шаг и выразила полную готовность поддержать его основание". Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявлял РИА Новости в августе, что ведутся активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике. По его словам, в Алжире позитивно настроены по этой теме. Движение "Общество за мир" считается крупнейшей оппозиционной исламской партией Алжира. По итогам выборов в июне 2021 года она получила 65 мест в 462-местном парламенте, став третьим крупнейшим блоком в законодательном органе республики.
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896548721.html
https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
алжир (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155262/72/1552627260_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7457169fc5d2e092fb9130642c66dbb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алжир (провинция), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), здоровье - общество, россия
В мире, Алжир (провинция), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Здоровье - Общество, Россия
Алжирский политик оценил отношения с Россией

Алжирский политик: отношения с Россией нуждаются в углублении и диверсификации

© РИА Новости / Надим ЗуауиМечеть в Алжире
Мечеть в Алжире - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Надим Зуауи
Мечеть в Алжире. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 16 сен - РИА Новости. Отношения между Россией и Алжиром носят исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации, заявил РИА Новости лидер алжирского оппозиционного движения "Общество за мир" Абд аль-Али Хасани Шериф.
«
"Между Россией и Алжиром существуют имеющие глубокие корни многолетние исторические связи… Они носят особый, исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации после того, как развивались преимущественно в военной сфере. Поэтому всеобъемлющее стратегическое партнерство, в том числе в экономической и технологической сферах, является приоритетным для этих отношений", - считает Шериф.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Совфеде оценили российско-белорусские отношения после начала СВО
15 сентября, 14:58
Говоря о переговорах между Россией и Алжиром об открытии Русского дома, Шериф напомнил, что "алжирская сторона позитивно оценивает этот шаг и выразила полную готовность поддержать его основание".
Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявлял РИА Новости в августе, что ведутся активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике. По его словам, в Алжире позитивно настроены по этой теме.
Движение "Общество за мир" считается крупнейшей оппозиционной исламской партией Алжира. По итогам выборов в июне 2021 года она получила 65 мест в 462-местном парламенте, став третьим крупнейшим блоком в законодательном органе республики.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
15 сентября, 12:52
 
В миреАлжир (провинция)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала