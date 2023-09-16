https://ria.ru/20230916/otnosheniya-1896750734.html
Алжирский политик оценил отношения с Россией
Алжирский политик оценил отношения с Россией - РИА Новости, 16.09.2023
Алжирский политик оценил отношения с Россией
Отношения между Россией и Алжиром носят исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации, заявил РИА Новости лидер алжирского оппозиционного... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T21:56
2023-09-16T21:56
2023-09-16T21:56
в мире
алжир (провинция)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155262/72/1552627260_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_3dc76182b72c3dd172ef795dcdd5507e.jpg
АЛЖИР, 16 сен - РИА Новости. Отношения между Россией и Алжиром носят исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации, заявил РИА Новости лидер алжирского оппозиционного движения "Общество за мир" Абд аль-Али Хасани Шериф. "Между Россией и Алжиром существуют имеющие глубокие корни многолетние исторические связи… Они носят особый, исключительный характер и нуждаются в углублении и диверсификации после того, как развивались преимущественно в военной сфере. Поэтому всеобъемлющее стратегическое партнерство, в том числе в экономической и технологической сферах, является приоритетным для этих отношений", - считает Шериф. Говоря о переговорах между Россией и Алжиром об открытии Русского дома, Шериф напомнил, что "алжирская сторона позитивно оценивает этот шаг и выразила полную готовность поддержать его основание". Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявлял РИА Новости в августе, что ведутся активные переговоры с Алжиром по открытию Русского дома в республике. По его словам, в Алжире позитивно настроены по этой теме. Движение "Общество за мир" считается крупнейшей оппозиционной исламской партией Алжира. По итогам выборов в июне 2021 года она получила 65 мест в 462-местном парламенте, став третьим крупнейшим блоком в законодательном органе республики.
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896548721.html
https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
алжир (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155262/72/1552627260_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7457169fc5d2e092fb9130642c66dbb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алжир (провинция), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), здоровье - общество, россия
В мире, Алжир (провинция), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Здоровье - Общество, Россия
Алжирский политик оценил отношения с Россией
Алжирский политик: отношения с Россией нуждаются в углублении и диверсификации