https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html

НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса

НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса - РИА Новости, 16.09.2023

НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса

Запросы Киева по поставкам оружия и боеприпасов превышают возможности НАТО, заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на ежегодной конференции... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T21:43

2023-09-16T21:43

2023-09-16T22:14

специальная военная операция на украине

украина

россия

норвегия

роб бауэр

сергей лавров

владимир путин

нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Запросы Киева по поставкам оружия и боеприпасов превышают возможности НАТО, заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на ежегодной конференции начальников генштабов стран блока в Норвегии."Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. <...> Масштабы и объемы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей", — сказал он.Бауэр подчеркнул, что при оказании военной помощи Киеву странам НАТО нужно задумываться о связанных с этим рисках для собственной защиты и безопасности альянса. В этой связи он призвал членов блока быстрее и эффективнее решать вопросы по наращиванию производственных мощностей в оборонном секторе. Глава военного комитета НАТО также посетовал, что производственные мощности в этой сфере отстают, поставки тормозятся, а цены растут. Он предположил, что в такой ситуации наращивание союзниками расходов на оборону может не привести к укреплению безопасности. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230914/nato-1896359677.html

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, норвегия, роб бауэр, сергей лавров, владимир путин, нато