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НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 16.09.2023 (обновлено: 22:14 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html
НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса
НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса - РИА Новости, 16.09.2023
НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса
Запросы Киева по поставкам оружия и боеприпасов превышают возможности НАТО, заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на ежегодной конференции... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T21:43
2023-09-16T22:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
норвегия
роб бауэр
сергей лавров
владимир путин
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Запросы Киева по поставкам оружия и боеприпасов превышают возможности НАТО, заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на ежегодной конференции начальников генштабов стран блока в Норвегии.&quot;Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. &lt;...&gt; Масштабы и объемы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей&quot;, — сказал он.Бауэр подчеркнул, что при оказании военной помощи Киеву странам НАТО нужно задумываться о связанных с этим рисках для собственной защиты и безопасности альянса. В этой связи он призвал членов блока быстрее и эффективнее решать вопросы по наращиванию производственных мощностей в оборонном секторе. Глава военного комитета НАТО также посетовал, что производственные мощности в этой сфере отстают, поставки тормозятся, а цены растут. Он предположил, что в такой ситуации наращивание союзниками расходов на оборону может не привести к укреплению безопасности. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230914/nato-1896359677.html
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html
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украина, россия, норвегия, роб бауэр, сергей лавров, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Норвегия, Роб Бауэр, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса

Глава комитета НАТО: запросы Украины по оружию превышают возможности альянса

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Запросы Киева по поставкам оружия и боеприпасов превышают возможности НАТО, заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на ежегодной конференции начальников генштабов стран блока в Норвегии.
«

"Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. <...> Масштабы и объемы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей", — сказал он.

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Бауэр подчеркнул, что при оказании военной помощи Киеву странам НАТО нужно задумываться о связанных с этим рисках для собственной защиты и безопасности альянса. В этой связи он призвал членов блока быстрее и эффективнее решать вопросы по наращиванию производственных мощностей в оборонном секторе.
Глава военного комитета НАТО также посетовал, что производственные мощности в этой сфере отстают, поставки тормозятся, а цены растут. Он предположил, что в такой ситуации наращивание союзниками расходов на оборону может не привести к укреплению безопасности.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНорвегияРоб БауэрСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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