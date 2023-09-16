"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США передают Украине все более опасное оружие
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Белый дом передает Украине все более опасное оружие, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.
"Президент (США. – Прим. ред.) говорит, что надо дать Украине больше боеприпасов. Но у нас закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Тогда правительство сказало, что мы могли бы им дать кассетные боеприпасы. А что происходит сейчас? Мы даем им (Украине. – Прим. ред.) снаряды с обедненным ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?" – возмутился он.
Макговерн выразил недовольство тем, что в любом случае американский народ на все согласится, так как люди из-за постоянной лжи в западных СМИ не в курсе, как на самом деле обстоят дела на российско-украинском фронте.
"Американцы на все согласятся, поскольку мало что знают. <…> Нам предоставляют недостоверную информацию", – резюмировал эксперт.
Ранее Пентагон сообщил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.