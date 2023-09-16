Рейтинг@Mail.ru
"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896676024.html
"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России
"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России - РИА Новости, 16.09.2023
"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России
Белый дом передает Украине все более опасное оружие, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:12
2023-09-16T10:12
в мире
украина
сша
центральное разведывательное управление (цру)
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_0:185:3310:2047_1920x0_80_0_0_c2df4470e3b9207b1ce23548e6891758.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Белый дом передает Украине все более опасное оружие, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston."Президент (США. – Прим. ред.) говорит, что надо дать Украине больше боеприпасов. Но у нас закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Тогда правительство сказало, что мы могли бы им дать кассетные боеприпасы. А что происходит сейчас? Мы даем им (Украине. – Прим. ред.) снаряды с обедненным ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?" – возмутился он.Макговерн выразил недовольство тем, что в любом случае американский народ на все согласится, так как люди из-за постоянной лжи в западных СМИ не в курсе, как на самом деле обстоят дела на российско-украинском фронте."Американцы на все согласятся, поскольку мало что знают. &lt;…&gt; Нам предоставляют недостоверную информацию", – резюмировал эксперт.Ранее Пентагон сообщил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.
https://ria.ru/20230915/vybor-1896625549.html
https://ria.ru/20230912/uran-1895908427.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_bec04ac317e048db7b6b54118d462fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), пентагон
В мире, Украина, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Пентагон
"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США передают Украине все более опасное оружие

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Белый дом передает Украине все более опасное оружие, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.
"Президент (США. – Прим. ред.) говорит, что надо дать Украине больше боеприпасов. Но у нас закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Тогда правительство сказало, что мы могли бы им дать кассетные боеприпасы. А что происходит сейчас? Мы даем им (Украине. – Прим. ред.) снаряды с обедненным ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?" – возмутился он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Блинкен: США оставляют за ВСУ выбор целей для передаваемого им оружия
Вчера, 20:29
Макговерн выразил недовольство тем, что в любом случае американский народ на все согласится, так как люди из-за постоянной лжи в западных СМИ не в курсе, как на самом деле обстоят дела на российско-украинском фронте.
"Американцы на все согласятся, поскольку мало что знают. <…> Нам предоставляют недостоверную информацию", – резюмировал эксперт.
Ранее Пентагон сообщил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном
12 сентября, 17:35
 
В миреУкраинаСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Пентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала