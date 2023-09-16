https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896676024.html

"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России

"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России - РИА Новости, 16.09.2023

"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России

Белый дом передает Украине все более опасное оружие, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:12

2023-09-16T10:12

2023-09-16T10:12

в мире

украина

сша

центральное разведывательное управление (цру)

пентагон

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Белый дом передает Украине все более опасное оружие, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston."Президент (США. – Прим. ред.) говорит, что надо дать Украине больше боеприпасов. Но у нас закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Тогда правительство сказало, что мы могли бы им дать кассетные боеприпасы. А что происходит сейчас? Мы даем им (Украине. – Прим. ред.) снаряды с обедненным ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?" – возмутился он.Макговерн выразил недовольство тем, что в любом случае американский народ на все согласится, так как люди из-за постоянной лжи в западных СМИ не в курсе, как на самом деле обстоят дела на российско-украинском фронте."Американцы на все согласятся, поскольку мало что знают. <…> Нам предоставляют недостоверную информацию", – резюмировал эксперт.Ранее Пентагон сообщил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.

https://ria.ru/20230915/vybor-1896625549.html

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в мире, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), пентагон