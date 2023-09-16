В Мюнхене стартовал Октоберфест
В Мюнхене стартовал Октоберфест, продолжительностью две недели
© AP Photo / Matthias SchraderФестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Фестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Празднование самого главного фестиваля Германии – Октоберфеста - началось в баварской столице Мюнхене в субботу и продолжится чуть больше двух недель.
В 12 часов по местному времени в одном из главных шатров на площади Терезиенвизе глава Мюнхена Дитер Райтер двумя точными ударами вбил кран в бочонок специально сваренного праздничного пива (Festbier), положив начало празднованию Октоберфеста, который считается крупнейшим народным гулянием мира. Первую кружку пива по традиции вручили премьеру Баварии - Маркусу Зёдеру.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПосетители с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
Посетители с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
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© AP Photo / Matthias SchraderУчастники фестиваля пива "Октоберфест"
Участники фестиваля пива "Октоберфест"
© AP Photo / Matthias Schrader
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© AP Photo / Matthias SchraderМужчина отмечает начало 181-го фестиваля пива "Октоберфест" в Германии
Мужчина отмечает начало 181-го фестиваля пива "Октоберфест" в Германии
© AP Photo / Matthias Schrader
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПосетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОфициант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
Официант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
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Посетители с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
1 из 5
Участники фестиваля пива "Октоберфест"
© AP Photo / Matthias Schrader
2 из 5
Мужчина отмечает начало 181-го фестиваля пива "Октоберфест" в Германии
© AP Photo / Matthias Schrader
3 из 5
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
4 из 5
Официант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
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Согласно данным на официальном сайте Октоберфеста, кружка пива в среднем обойдётся в 15 евро, что почти на один евро дороже, чем в прошлом году.
Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
По данным полиции, в прошлом году правоохранителям пришлось свыше 1800 раз выезжать на праздник. Самыми распространенными преступлениями на Октоберфесте являются драки, кражи и нарушение закона о наркотиках.