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В Мюнхене стартовал Октоберфест - РИА Новости, 16.09.2023
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16:31 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/oktoberfest-1896716371.html
В Мюнхене стартовал Октоберфест
В Мюнхене стартовал Октоберфест - РИА Новости, 16.09.2023
В Мюнхене стартовал Октоберфест
Празднование самого главного фестиваля Германии – Октоберфеста - началось в баварской столице Мюнхене в субботу и продолжится чуть больше двух недель. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T16:31
2023-09-16T16:31
в мире
мюнхен
маркус зедер
германия
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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Празднование самого главного фестиваля Германии – Октоберфеста - началось в баварской столице Мюнхене в субботу и продолжится чуть больше двух недель. В 12 часов по местному времени в одном из главных шатров на площади Терезиенвизе глава Мюнхена Дитер Райтер двумя точными ударами вбил кран в бочонок специально сваренного праздничного пива (Festbier), положив начало празднованию Октоберфеста, который считается крупнейшим народным гулянием мира. Первую кружку пива по традиции вручили премьеру Баварии - Маркусу Зёдеру. Согласно данным на официальном сайте Октоберфеста, кружка пива в среднем обойдётся в 15 евро, что почти на один евро дороже, чем в прошлом году. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно. По данным полиции, в прошлом году правоохранителям пришлось свыше 1800 раз выезжать на праздник. Самыми распространенными преступлениями на Октоберфесте являются драки, кражи и нарушение закона о наркотиках.
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в мире, мюнхен, маркус зедер, германия, бавария
В мире, Мюнхен, Маркус Зедер, Германия, Бавария
В Мюнхене стартовал Октоберфест

В Мюнхене стартовал Октоберфест, продолжительностью две недели

© AP Photo / Matthias SchraderФестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене
Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Фестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Празднование самого главного фестиваля Германии – Октоберфеста - началось в баварской столице Мюнхене в субботу и продолжится чуть больше двух недель.
В 12 часов по местному времени в одном из главных шатров на площади Терезиенвизе глава Мюнхена Дитер Райтер двумя точными ударами вбил кран в бочонок специально сваренного праздничного пива (Festbier), положив начало празднованию Октоберфеста, который считается крупнейшим народным гулянием мира. Первую кружку пива по традиции вручили премьеру Баварии - Маркусу Зёдеру.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПосетители с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
Посетители с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
1 из 5
© AP Photo / Matthias SchraderУчастники фестиваля пива "Октоберфест"
Участники фестиваля пива Октоберфест
Участники фестиваля пива "Октоберфест"
© AP Photo / Matthias Schrader
2 из 5
© AP Photo / Matthias SchraderМужчина отмечает начало 181-го фестиваля пива "Октоберфест" в Германии
Мужчина отмечает начало 181-го фестиваля пива Октоберфест в Германии
Мужчина отмечает начало 181-го фестиваля пива "Октоберфест" в Германии
© AP Photo / Matthias Schrader
3 из 5
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПосетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОфициант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
Мужчина с пивом
Официант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
5 из 5
Посетители с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 5
Участники фестиваля пива "Октоберфест"
© AP Photo / Matthias Schrader
2 из 5
Мужчина отмечает начало 181-го фестиваля пива "Октоберфест" в Германии
© AP Photo / Matthias Schrader
3 из 5
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
4 из 5
Официант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
5 из 5
Согласно данным на официальном сайте Октоберфеста, кружка пива в среднем обойдётся в 15 евро, что почти на один евро дороже, чем в прошлом году.
Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно.
По данным полиции, в прошлом году правоохранителям пришлось свыше 1800 раз выезжать на праздник. Самыми распространенными преступлениями на Октоберфесте являются драки, кражи и нарушение закона о наркотиках.
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