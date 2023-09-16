https://ria.ru/20230916/oktoberfest-1896716371.html

В Мюнхене стартовал Октоберфест

В Мюнхене стартовал Октоберфест - РИА Новости, 16.09.2023

В Мюнхене стартовал Октоберфест

Празднование самого главного фестиваля Германии – Октоберфеста - началось в баварской столице Мюнхене в субботу и продолжится чуть больше двух недель. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T16:31

2023-09-16T16:31

2023-09-16T16:31

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маркус зедер

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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Празднование самого главного фестиваля Германии – Октоберфеста - началось в баварской столице Мюнхене в субботу и продолжится чуть больше двух недель. В 12 часов по местному времени в одном из главных шатров на площади Терезиенвизе глава Мюнхена Дитер Райтер двумя точными ударами вбил кран в бочонок специально сваренного праздничного пива (Festbier), положив начало празднованию Октоберфеста, который считается крупнейшим народным гулянием мира. Первую кружку пива по традиции вручили премьеру Баварии - Маркусу Зёдеру. Согласно данным на официальном сайте Октоберфеста, кружка пива в среднем обойдётся в 15 евро, что почти на один евро дороже, чем в прошлом году. Праздник должен был быть 190-м по счёту, однако в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Празднование продлится до 3 октября, в среднем его посещают до 6 миллионов человек ежегодно. По данным полиции, в прошлом году правоохранителям пришлось свыше 1800 раз выезжать на праздник. Самыми распространенными преступлениями на Октоберфесте являются драки, кражи и нарушение закона о наркотиках.

https://ria.ru/20230914/gruziya-1896296391.html

мюнхен

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в мире, мюнхен, маркус зедер, германия, бавария