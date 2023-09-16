https://ria.ru/20230916/obstrely-1896694749.html

В Белгородской области сообщили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ

В Белгородской области сообщили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023

В Белгородской области сообщили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ

Интенсивность обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки снизилась примерно на 63% в пятницу, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:50

2023-09-16T13:50

2023-09-16T13:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки снизилась примерно на 63% в пятницу, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова. В субботу губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию о нанесенных украинских ударах по региону за 15 сентября: обстрелам подверглись четыре приграничных района, общее число выпущенных снарядов составило 30, в том числе 4 взрывных устройства было сброшено с беспилотников. За пятницу над Белгородским районом и Шебекинском округом было сбито два беспилотника. С 10 сентября наблюдалась высокая интенсивность украинских обстрелов, суточное количество выпущенных снарядов превышало 110, однако уже к концу недели эта интенсивность начала снижаться. Например, в четверг было выпущено лишь 81 снаряд из различных видов вооружения, а в пятницу количество обстрелов сократилось еще на 63%. "В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по 4 минометных снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Щетиновка с дрона сброшено два осколочных боеприпаса. В поселке Разумное сбит украинский квадрокоптер. В Валуйском городском округе по селам Борки, Долгое и Кукуевка выпущено в сумме 14 артиллерийских снарядов. В Краснояружском районе окраина села Теребрено четыре раза обстреляна из артиллерии. По данным Гладкова, в пятницу в результате украинских обстрелов пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896219388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков