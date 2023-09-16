https://ria.ru/20230916/obstrel-1896647350.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.09.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 105 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T00:25
2023-09-16T00:25
2023-09-16T00:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 105 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском семь обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Под огнем украинских войск оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 70 обстрелов.
https://ria.ru/20230915/obstrel-1896580253.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 105 единиц боеприпасов