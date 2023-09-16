https://ria.ru/20230916/oborona-1896699846.html

ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону в районе Соледара, сообщил доброволец

ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону в районе Соледара, сообщил доброволец - РИА Новости, 16.09.2023

ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону в районе Соледара, сообщил доброволец

Украинские военные на Соледарском направлении регулярно пытаются прорвать оборону российских казачьих подразделений, казаки действуют в активной обороне и... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:33

2023-09-16T14:33

2023-09-16T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

соледар

киев

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Украинские военные на Соледарском направлении регулярно пытаются прорвать оборону российских казачьих подразделений, казаки действуют в активной обороне и регулярно контратакуют, рассказал РИА Новости заместитель командира добровольческого корпуса Николай Дьяконов. "Есть тяжёлая ситуация на Соледарском направлении. Противник постоянно делает накаты, пытается прорвать нашу оборону, но наша оборона она активна, мы контратакуем, то есть идут достаточно серьёзные бои, противник не останавливается", - сказал Дьяконов.Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230916/spetsoperatsiya-1896699567.html

соледар

киев

донецкая народная республика

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в мире, соледар, киев, донецкая народная республика