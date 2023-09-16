Рейтинг@Mail.ru
ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону в районе Соледара, сообщил доброволец - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 16.09.2023 (обновлено: 16:15 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/oborona-1896699846.html
ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону в районе Соледара, сообщил доброволец
ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону в районе Соледара, сообщил доброволец - РИА Новости, 16.09.2023
ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону в районе Соледара, сообщил доброволец
Украинские военные на Соледарском направлении регулярно пытаются прорвать оборону российских казачьих подразделений, казаки действуют в активной обороне и... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:33
2023-09-16T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
киев
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883437451_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23489e1f3f2378e0db79e9345183f928.jpg
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Украинские военные на Соледарском направлении регулярно пытаются прорвать оборону российских казачьих подразделений, казаки действуют в активной обороне и регулярно контратакуют, рассказал РИА Новости заместитель командира добровольческого корпуса Николай Дьяконов. &quot;Есть тяжёлая ситуация на Соледарском направлении. Противник постоянно делает накаты, пытается прорвать нашу оборону, но наша оборона она активна, мы контратакуем, то есть идут достаточно серьёзные бои, противник не останавливается&quot;, - сказал Дьяконов.Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230916/spetsoperatsiya-1896699567.html
соледар
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883437451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2785d4ac735939061695f4a6f24bcc7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, соледар, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Киев, Донецкая Народная Республика
ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону в районе Соледара, сообщил доброволец

Доброволец: ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону российских казаков у Соледара

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Украинские военные на Соледарском направлении регулярно пытаются прорвать оборону российских казачьих подразделений, казаки действуют в активной обороне и регулярно контратакуют, рассказал РИА Новости заместитель командира добровольческого корпуса Николай Дьяконов.
«

"Есть тяжёлая ситуация на Соледарском направлении. Противник постоянно делает накаты, пытается прорвать нашу оборону, но наша оборона она активна, мы контратакуем, то есть идут достаточно серьёзные бои, противник не останавливается", - сказал Дьяконов.

Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Российская ПВО за неделю сбила 270 беспилотников ВСУ и 19 снарядов HIMARS
Вчера, 14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСоледарКиевДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала