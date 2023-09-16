https://ria.ru/20230916/navodnenie-1896656108.html

Ученый назвал новую угрозу Ливии, вызванную разрушительным ураганом

Ученый назвал новую угрозу Ливии, вызванную разрушительным ураганом - РИА Новости, 16.09.2023

Ученый назвал новую угрозу Ливии, вызванную разрушительным ураганом

Число жертв наводнения после урагана "Даниэль" в Ливии будет расти, есть высокий риск возникновения эпидемий в антисанитарных условиях, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T03:59

2023-09-16T03:59

2023-09-16T10:58

ливия

дерна (муниципалитет)

в мире

красный полумесяц

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число жертв наводнения после урагана "Даниэль" в Ливии будет расти, есть высокий риск возникновения эпидемий в антисанитарных условиях, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч."Число жертв увеличится значительно, также есть высокий риск эпидемий в антисанитарных условиях", - сказал Мухаметов. Он отметил, что катастрофические последствия урагана были вызваны тем, что он перешел в те районы, где природа и инфраструктура не были приспособлены к такому количеству осадков. Национальный центр метеорологии Ливии сообщил, что за 24 часа в Эль-Байде выпало в общей сложности 414,1 миллиметра осадков. Обычно в этом регионе выпадает около 6 мм осадков в сентябре и около 540 мм осадков в среднем за год. "За сутки выпала почти годовая норма, это чудовищно", - подчеркнул эксперт. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч жителей Дерна были вынуждены покинуть свои дома.

https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html

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ливия

дерна (муниципалитет)

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ливия, дерна (муниципалитет), в мире, красный полумесяц