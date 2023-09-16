https://ria.ru/20230916/navodnenie-1896656108.html
Ученый назвал новую угрозу Ливии, вызванную разрушительным ураганом
Ученый назвал новую угрозу Ливии, вызванную разрушительным ураганом - РИА Новости, 16.09.2023
Ученый назвал новую угрозу Ливии, вызванную разрушительным ураганом
Число жертв наводнения после урагана "Даниэль" в Ливии будет расти, есть высокий риск возникновения эпидемий в антисанитарных условиях, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T03:59
2023-09-16T03:59
2023-09-16T10:58
ливия
дерна (муниципалитет)
в мире
красный полумесяц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896679006_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_357df0ce1c582c4555e8b8d7ccfcd073.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число жертв наводнения после урагана "Даниэль" в Ливии будет расти, есть высокий риск возникновения эпидемий в антисанитарных условиях, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч."Число жертв увеличится значительно, также есть высокий риск эпидемий в антисанитарных условиях", - сказал Мухаметов. Он отметил, что катастрофические последствия урагана были вызваны тем, что он перешел в те районы, где природа и инфраструктура не были приспособлены к такому количеству осадков. Национальный центр метеорологии Ливии сообщил, что за 24 часа в Эль-Байде выпало в общей сложности 414,1 миллиметра осадков. Обычно в этом регионе выпадает около 6 мм осадков в сентябре и около 540 мм осадков в среднем за год. "За сутки выпала почти годовая норма, это чудовищно", - подчеркнул эксперт. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч жителей Дерна были вынуждены покинуть свои дома.
https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html
https://ria.ru/20230915/liviya-1896592229.html
ливия
дерна (муниципалитет)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896679006_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_d3e8eeb2345a9722a63bd5f260ebd20d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, дерна (муниципалитет), в мире, красный полумесяц
Ливия, Дерна (муниципалитет), В мире, Красный полумесяц
Ученый назвал новую угрозу Ливии, вызванную разрушительным ураганом
Ученый Мухаметов: наводнение в Ливии сильно повышает риск возникновения эпидемий
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число жертв наводнения после урагана "Даниэль" в Ливии будет расти, есть высокий риск возникновения эпидемий в антисанитарных условиях, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну
. По данным местного отделения Красного Полумесяца
, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч.
Ученый сравнил мощность урагана в Ливии с бомбардировкой Хиросимы
"Число жертв увеличится значительно, также есть высокий риск эпидемий в антисанитарных условиях", - сказал Мухаметов.
Он отметил, что катастрофические последствия урагана были вызваны тем, что он перешел в те районы, где природа и инфраструктура не были приспособлены к такому количеству осадков. Национальный центр метеорологии Ливии сообщил, что за 24 часа в Эль-Байде выпало в общей сложности 414,1 миллиметра осадков. Обычно в этом регионе выпадает около 6 мм осадков в сентябре и около 540 мм осадков в среднем за год.
"За сутки выпала почти годовая норма, это чудовищно", - подчеркнул эксперт.
Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч жителей Дерна были вынуждены покинуть свои дома.
Российский самолет доставил гуманитарную помощь в Ливию