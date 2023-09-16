https://ria.ru/20230916/murmansk-1896738782.html

Мурманские власти: Китай заинтересован в логистических возможностях региона

Мурманские власти: Китай заинтересован в логистических возможностях региона - РИА Новости, 16.09.2023

Мурманские власти: Китай заинтересован в логистических возможностях региона

Генеральный директор крупного портового оператора КНР ООО "Шаньдунская портовая группа" Ли Фэнли в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T19:49

2023-09-16T19:49

2023-09-16T19:53

мурманская область

экономика

мурманск

андрей чибис

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892142127_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e41df5eb4ef6740d4b9d54cf7288e506.jpg

МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Генеральный директор крупного портового оператора КНР ООО "Шаньдунская портовая группа" Ли Фэнли в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом отметил, что китайская сторона заинтересована в расширении действующих логистических маршрутов и сотрудничестве с Мурманском, сообщило министерство информационной политики Кольского Заполярья. Сообщается, что стороны обсудили важнейшие направления для развития сотрудничества по расширению действующих логистических маршрутов, а также открытию новых коридоров перевозки грузов. Глава региона в ходе встречи отметил, что незамерзающий морской глубоководный порт Мурманск – опорный порт российской Арктики, стартовая точка Северного морского пути. Он обеспечивает прямой доступ в мировой океан и на трассы СМП без прохождения международных проливов. "Порт Мурманск – абсолютный лидер по грузообороту среди портов, расположенных вдоль трассы Северного морского пути. Половина грузопотока портов Арктического бассейна приходится на порт Мурманск – это порядка 49,5%", – рассказал губернатор, слова которого приводит мининформ. Чибис отметил, что в 2022 году суммарный грузооборот порта Мурманск составил 56,28 миллиона тонн, показав рост в 4,7% к предыдущему году. Ли Фэнли подчеркнул, что порт Мурманск открывает уникальные возможности для развития логистики, так как способен работать круглый год и не имеет ограничений по размеру судов. "У нас есть товары, которые могут поставляться в Россию через Мурманск. Сейчас наши связи становятся более тесными. И мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", – прокомментировал гендиректор портового оператора. Он отметил стратегическую важность Мурманска для развития новых логистических маршрутов между Россией и Китаем, используя возможности СМП, а также выразил заинтересованность совместно с российским партнёром - Группой компаний "Дело" - заниматься развитием этого направления. "С Китаем нас давно объединяют торговые взаимосвязи, появляются новые рынки для наших компаний. По итогам 2022 года он занимает четвертое место среди стран-торговых партнеров региона. Мы планируем и дальше работать над укреплением нашего взаимодействия", – сказал губернатор. Шаньдунская портовая группа была создана в августе 2019 года. Она расположена на восточном побережье Китая в низовье реки Хуанхэ и занимает первое место по плотности и количеству маршрутов среди портов Северного Китая. По итогам 2022 года пропускная способность терминалов группы достигла 1,6 миллиарда тонн грузов, мощности по перевалке контейнеров превысили 37 миллионов TEU. Численность сотрудников группы превышает 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20230911/khibiny-1895622341.html

https://ria.ru/20230628/diplomaty-1880918154.html

мурманск

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурманск, андрей чибис, китай, россия