https://ria.ru/20230916/moskva-1896608432.html

Ефимов: центр по разработке лекарств от онкозаболеваний открылся в Москве

Ефимов: центр по разработке лекарств от онкозаболеваний открылся в Москве - РИА Новости, 16.09.2023

Ефимов: центр по разработке лекарств от онкозаболеваний открылся в Москве

На территории столицы начал свою деятельность исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения онкозаболеваний и других социально значимых... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:08

2023-09-16T12:08

2023-09-16T12:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. На территории столицы начал свою деятельность исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения онкозаболеваний и других социально значимых болезней, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Центр был открыт компанией "Спутник Технополис". Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее отмечал, что плюсом этого медобъекта является его непрерывная связь с уже действующим производством. Благодаря этому специалисты могут переносить уже разработанные технологии на мощности предприятия. И этот процесс занимает меньше времени. Также новый центр расширит ассортимент выпускаемой продукции, а еще обеспечит рабочими местами горожан."Новый научно-исследовательский центр занимает площадь порядка 2 тыс. кв. м и оснащен самым современным лабораторно-аналитическим и технологическим оборудованием. Здесь будут разрабатывать импортозамещающие биопрепараты для лечения социально значимых заболеваний. Важным дополнением является наличие опытно-промышленного производственного участка. Трудоустроиться в центр смогут порядка 75 человек", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В пресс-службе отметили, что для столицы фармацевтика – одна из важнейших отраслей. Это направление обеспечивает импортозамещение. Кроме того, благодаря этой отрасли в Москве развиваются высокотехнологичные производства.В настоящий момент на территории столицы ведут свою деятельность больше 200 компаний, которые занимаются производством медпродукции. При этом 95 предприятий выпускают лекарства. С января по июль текущего года компании нарастили выпуск медикаментов на 50,6 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что компании, работающие в городе, способствуют развитию импортозамещения благодаря локализации производства лекарств по офсетным контрактам со столицей."Три офсета на поставку жизненно важных лекарств заключены с группой компаний "Р-Фарм", куда входит "Спутник Технополис". В период пандемии он производил вакцину "Спутник V". На сегодняшний день завод перепрофилирован, он выпускает препараты различных групп", - отметил глава департамента.Он добавил, что за первые шесть месяцев текущего года выручка этой компании составила 1,5 млрд рублей.По данным пресс-службы, флагманский московский завод "Спутник Технополис" - это крупнейшее биотехнологическое производство, работающее на территории РФ. Кроме того, это предприятие является одним из крупнейших на территории Восточной Европы.На предприятии установлены биореакторы различных типов и рабочих объемов. Кроме того, завод оборудован двумя высокоскоростными линиями розлива, 8 установками лиофилизации. Также в центре размещены две роботизированные упаковочные линии.Предприятие предоставляет возможность учащимся вузов пройти практику. Речь идет о студентах, которые учатся по совместной программе группы компаний "Р-Фарм" и Московского государственного образовательного комплекса.Ранее вице-мэр Ефимов сообщил, что на площадках ОЭЗ Москвы в Печатниках и Алабушево построят заводы по производству лекарственных препаратов в рамках 2 офсетных контрактов.

https://ria.ru/20230913/gostinitsa-1895941306.html

https://ria.ru/20230712/efimov-1883680710.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский