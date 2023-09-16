https://ria.ru/20230916/mladentsy-1896696634.html

В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев

В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев - РИА Новости, 16.09.2023

В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев

Тела трех младенцев нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:09

2023-09-16T14:09

2023-09-16T15:17

польша

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ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Тела трех младенцев нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, передает радиостанция RMF FM. "Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках. Вчера в подвале здания были обнаружены тела двух новорожденных", — говорится в сообщении.Отмечается, что по этому делу задержали двух человек. Речь идет о 54-летнем мужчине — отце как минимум одного из новорожденных, а также о его 20-летней дочери, которая в то же время оказалась матерью одного из погибших детей.По данным СМИ, в доме сейчас работают криминалисты. Задержанной женщине уже предъявили обвинение в убийстве.

https://ria.ru/20230901/novorozhdennyy-1893686682.html

https://ria.ru/20230907/delo-1894784558.html

польша

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польша