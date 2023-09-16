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В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев - РИА Новости, 16.09.2023
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14:09 16.09.2023 (обновлено: 15:17 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/mladentsy-1896696634.html
В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев
В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев - РИА Новости, 16.09.2023
В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев
Тела трех младенцев нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:09
2023-09-16T15:17
польша
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ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Тела трех младенцев нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, передает радиостанция RMF FM. &quot;Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках. Вчера в подвале здания были обнаружены тела двух новорожденных&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что по этому делу задержали двух человек. Речь идет о 54-летнем мужчине — отце как минимум одного из новорожденных, а также о его 20-летней дочери, которая в то же время оказалась матерью одного из погибших детей.По данным СМИ, в доме сейчас работают криминалисты. Задержанной женщине уже предъявили обвинение в убийстве.
https://ria.ru/20230901/novorozhdennyy-1893686682.html
https://ria.ru/20230907/delo-1894784558.html
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польша
Польша
В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев

В Польше в подвале жилого дома полиция обнаружила тела трех младенцев

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Тела трех младенцев нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, передает радиостанция RMF FM.
«

"Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках. Вчера в подвале здания были обнаружены тела двух новорожденных", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что по этому делу задержали двух человек. Речь идет о 54-летнем мужчине — отце как минимум одного из новорожденных, а также о его 20-летней дочери, которая в то же время оказалась матерью одного из погибших детей.
По данным СМИ, в доме сейчас работают криминалисты. Задержанной женщине уже предъявили обвинение в убийстве.
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