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В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев
В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев - РИА Новости, 16.09.2023
В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев
Тела трех младенцев нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:09
2023-09-16T14:09
2023-09-16T15:17
польша
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ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Тела трех младенцев нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, передает радиостанция RMF FM. "Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках. Вчера в подвале здания были обнаружены тела двух новорожденных", — говорится в сообщении.Отмечается, что по этому делу задержали двух человек. Речь идет о 54-летнем мужчине — отце как минимум одного из новорожденных, а также о его 20-летней дочери, которая в то же время оказалась матерью одного из погибших детей.По данным СМИ, в доме сейчас работают криминалисты. Задержанной женщине уже предъявили обвинение в убийстве.
https://ria.ru/20230901/novorozhdennyy-1893686682.html
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польша
В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев
В Польше в подвале жилого дома полиция обнаружила тела трех младенцев