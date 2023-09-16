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Спецоперация, 16 сентября: ВС России нарушили матобеспечение ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 16.09.2023 (обновлено: 22:16 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/matobespechenie-1896748174.html
Спецоперация, 16 сентября: ВС России нарушили матобеспечение ВСУ
Спецоперация, 16 сентября: ВС России нарушили матобеспечение ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
Спецоперация, 16 сентября: ВС России нарушили матобеспечение ВСУ
О ходе спецоперации, посредничестве Красного Креста по Украине и поставках Киеву американских ракет ATACMS — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T21:35
2023-09-16T22:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
мирьяна сполярич
борис мишель
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, посредничестве Красного Креста по Украине и поставках Киеву американских ракет ATACMS — в материале РИА Новости. Ход операцииМККК как посредник между Россией и УкраинойМеждународный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между Россией и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. Он также подчеркнул, что МККК хотел бы увеличить число посещений военнопленных, сообщив, что президент организации Мирьяна Сполярич планирует до конца года приехать в Москву и рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным. Американские ракетыРешение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон в свете информации в СМИ о том, что власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет этой осенью. В американском военном ведомстве добавили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины.
https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html
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россия, украина, сша, мирьяна сполярич, борис мишель, владимир путин, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Мирьяна Сполярич, Борис Мишель, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Министерство обороны США
Спецоперация, 16 сентября: ВС России нарушили матобеспечение ВСУ

Минобороны: удары ВС России нарушили материальное обеспечение группировок ВСУ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, посредничестве Красного Креста по Украине и поставках Киеву американских ракет ATACMS — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 ударов по военным объектам Украины. Это позволило нарушить материальное обеспечение группировок ВСУ, сообщили в Минобороны. Удары наносились с 9 по 16 сентября по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава украинских войск.
  • Российские системы ПВО за неделю сбили 270 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS.
  • Морская авиация и корабли Черноморского флота за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Черном море.
Огневая работа мотострелковой бригады в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
Вчера, 12:56
  • Российские войска предотвратили высадку украинского десанта на левый берег Днепра, на Херсонском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, танк и 12 орудий полевой артиллерии.
  • Российские войска за неделю на Артемовском направлении отразили 34 атаки ВСУ. Противник потерял более 1,7 тысячи военнослужащих, 16 танков и других бронемашин, 34 автомобиля, а также 12 артиллерийских орудий.
  • Российские подразделения отразили восемь атак ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю. Противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин, 22 автомобиля, семь артиллерийских орудий.
  • Российские войска отразили 18 украинских атак за неделю в районах Работино и Вербового Запорожской области. Противник потерял 740 военнослужащих.
  • На Купянском направлении российские подразделения отразили пять атак ВСУ. Противник потерял до 400 солдат. По данным Министерства обороны, российские военные на этом направлении улучшили тактическое положение.
  • Пять боевых самолетов Украины удалось уничтожить на аэродроме около Кривого Рога. Как отметили в Минобороны, удар нанесли 11 сентября по аэродрому Долгинцево.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Всех перебьют". В Киеве раскрыли, к чему Зеленский готовит Украину
Вчера, 20:42

МККК как посредник между Россией и Украиной

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между Россией и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
Он также подчеркнул, что МККК хотел бы увеличить число посещений военнопленных, сообщив, что президент организации Мирьяна Сполярич планирует до конца года приехать в Москву и рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Пока не поздно". В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину
Вчера, 19:20

Американские ракеты

Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон в свете информации в СМИ о том, что власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет этой осенью.
В американском военном ведомстве добавили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Четыре сенатора призвали Байдена немедленно дать Украине ракеты ATACMS
Вчера, 21:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАМирьяна СполяричБорис МишельВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Министерство обороны США
 
 
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