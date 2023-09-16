Спецоперация, 16 сентября: ВС России нарушили матобеспечение ВСУ
Минобороны: удары ВС России нарушили материальное обеспечение группировок ВСУ
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, посредничестве Красного Креста по Украине и поставках Киеву американских ракет ATACMS — в материале РИА Новости.
Ход операции
- Вооруженные силы России нанесли за неделю 11 ударов по военным объектам Украины. Это позволило нарушить материальное обеспечение группировок ВСУ, сообщили в Минобороны. Удары наносились с 9 по 16 сентября по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава украинских войск.
- Российские системы ПВО за неделю сбили 270 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS.
- Морская авиация и корабли Черноморского флота за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Черном море.
- Российские войска предотвратили высадку украинского десанта на левый берег Днепра, на Херсонском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, танк и 12 орудий полевой артиллерии.
- Российские войска за неделю на Артемовском направлении отразили 34 атаки ВСУ. Противник потерял более 1,7 тысячи военнослужащих, 16 танков и других бронемашин, 34 автомобиля, а также 12 артиллерийских орудий.
- Российские подразделения отразили восемь атак ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю. Противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин, 22 автомобиля, семь артиллерийских орудий.
- Российские войска отразили 18 украинских атак за неделю в районах Работино и Вербового Запорожской области. Противник потерял 740 военнослужащих.
- На Купянском направлении российские подразделения отразили пять атак ВСУ. Противник потерял до 400 солдат. По данным Министерства обороны, российские военные на этом направлении улучшили тактическое положение.
- Пять боевых самолетов Украины удалось уничтожить на аэродроме около Кривого Рога. Как отметили в Минобороны, удар нанесли 11 сентября по аэродрому Долгинцево.
МККК как посредник между Россией и Украиной
Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между Россией и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
Он также подчеркнул, что МККК хотел бы увеличить число посещений военнопленных, сообщив, что президент организации Мирьяна Сполярич планирует до конца года приехать в Москву и рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным.
Американские ракеты
Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон в свете информации в СМИ о том, что власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет этой осенью.
В американском военном ведомстве добавили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины.