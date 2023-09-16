https://ria.ru/20230916/matobespechenie-1896748174.html

Спецоперация, 16 сентября: ВС России нарушили матобеспечение ВСУ

Спецоперация, 16 сентября: ВС России нарушили матобеспечение ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023

Спецоперация, 16 сентября: ВС России нарушили матобеспечение ВСУ

О ходе спецоперации, посредничестве Красного Креста по Украине и поставках Киеву американских ракет ATACMS — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T21:35

2023-09-16T21:35

2023-09-16T22:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

мирьяна сполярич

борис мишель

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, посредничестве Красного Креста по Украине и поставках Киеву американских ракет ATACMS — в материале РИА Новости. Ход операцииМККК как посредник между Россией и УкраинойМеждународный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником между Россией и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. Он также подчеркнул, что МККК хотел бы увеличить число посещений военнопленных, сообщив, что президент организации Мирьяна Сполярич планирует до конца года приехать в Москву и рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным. Американские ракетыРешение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон в свете информации в СМИ о том, что власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет этой осенью. В американском военном ведомстве добавили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины.

https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896744955.html

https://ria.ru/20230916/nato-1896736076.html

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россия

украина

сша

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россия, украина, сша, мирьяна сполярич, борис мишель, владимир путин, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), министерство обороны сша