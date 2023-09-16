https://ria.ru/20230916/malchik-1896743078.html

При обстреле Донецка ранен подросток

При обстреле Донецка ранен подросток - РИА Новости, 16.09.2023

При обстреле Донецка ранен подросток

Мальчик получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T20:29

2023-09-16T20:29

2023-09-16T20:29

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мальчик получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Рождественского получил ранение мальчик 2010 года рождения", - написал Кулемзин.

https://ria.ru/20230915/potrebnosti-1896597688.html

донецк

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины