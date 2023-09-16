https://ria.ru/20230916/malchik-1896743078.html
При обстреле Донецка ранен подросток
При обстреле Донецка ранен подросток - РИА Новости, 16.09.2023
При обстреле Донецка ранен подросток
Мальчик получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:29
2023-09-16T20:29
2023-09-16T20:29
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мальчик получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Рождественского получил ранение мальчик 2010 года рождения", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20230915/potrebnosti-1896597688.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка ранен подросток
Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранен подросток