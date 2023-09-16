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При обстреле Донецка ранен подросток - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:29 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/malchik-1896743078.html
При обстреле Донецка ранен подросток
При обстреле Донецка ранен подросток - РИА Новости, 16.09.2023
При обстреле Донецка ранен подросток
Мальчик получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:29
2023-09-16T20:29
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мальчик получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Рождественского получил ранение мальчик 2010 года рождения", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20230915/potrebnosti-1896597688.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка ранен подросток

Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранен подросток

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мальчик получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"В результате обстрела Кировского района по улице Рождественского получил ранение мальчик 2010 года рождения", - написал Кулемзин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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