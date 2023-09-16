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Глава "Роскосмоса" назвал причину крушения "Луны-25" - РИА Новости, 16.09.2023
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Наука
 
00:32 16.09.2023 (обновлено: 00:53 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/luna-25-1896647776.html
Глава "Роскосмоса" назвал причину крушения "Луны-25"
Глава "Роскосмоса" назвал причину крушения "Луны-25" - РИА Новости, 16.09.2023
Глава "Роскосмоса" назвал причину крушения "Луны-25"
Автоматическая межпланетная станция Луна-25 разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию, необходимую для выключения... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T00:32
2023-09-16T00:53
наука
космос - риа наука
луна
россия
южный полюс
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
роскосмос
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция Луна-25 разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию, необходимую для выключения двигателя, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.&quot;Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости&quot;, - сказал Борисов на пресс-конференции.Он уточнил, что сбой вызвало невключение акселерометров. Причина этого сейчас устанавливается.Всего, по словам главы "Роскосмоса", существуют 16 версий произошедшего, 11 из которых уже проверены. Разбирательство планируется завершить до конца месяца.Неисправность "Биуса-Л"О том, что причиной крушения межпланетной станции "Луна-25" может быть неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения "Биус-Л", который до этого не испытывался в космосе, сообщил ранее РИА Новости источник."Да, может", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.По его словам, прибор предназначен для определения ориентации космической станции и определения скорости полета. Эти данные он передает на компьютер станции, а та выдает команду двигателю.Собеседник особо отметил, что главный признак надежности любого прибора – его испытанность в полете. "Между "новинкой" и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант", - сказал он. Однако "Биус-Л" испытаний в космосе не проходил.Источник подчеркнул, что сбой в работе прибора для навигации - лишь одна из версий, окончательное решение вынесетРабота продолжитсяНеуспех миссии "Луна-25" не означает, что Россия завершит лунную программу, в космосе у нее отличные компетенции, анализ причин крушения будет проведен, заявил ранее президент Владимир Путин."Это сложная работа, конечно. Будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена. Жаль, конечно, что прилунение не состоялось, но это не значит, что мы разработки завершим. Будем работать дальше", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти полвека отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Через пять дней аппарат вышел на окололунную орбиту. "Роскосмос" 19 августа сообщил о нештатной ситуации на борту, помешавшей переходу на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась со спутником Земли и прекратила существование.
https://ria.ru/20230901/luna-25-1893538571.html
https://ria.ru/20230829/luna-1892869604.html
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космос - риа наука, луна, россия, южный полюс, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос, луна-25
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Южный полюс, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос, Луна-25
Глава "Роскосмоса" назвал причину крушения "Луны-25"

Борисов назвал причиной крушения "Луны-25" сбой в работе акселерометров

© Официальный сайт NASAСнимок нового кратера на месте вероятного падения станции "Луна-25"
Снимок нового кратера на месте вероятного падения станции Луна-25
© Официальный сайт NASA
Снимок нового кратера на месте вероятного падения станции "Луна-25". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция Луна-25 разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию, необходимую для выключения двигателя, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«

"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости", - сказал Борисов на пресс-конференции.

Он уточнил, что сбой вызвало невключение акселерометров. Причина этого сейчас устанавливается.
Всего, по словам главы "Роскосмоса", существуют 16 версий произошедшего, 11 из которых уже проверены. Разбирательство планируется завершить до конца месяца.

Неисправность "Биуса-Л"

О том, что причиной крушения межпланетной станции "Луна-25" может быть неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения "Биус-Л", который до этого не испытывался в космосе, сообщил ранее РИА Новости источник.
"Да, может", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
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По его словам, прибор предназначен для определения ориентации космической станции и определения скорости полета. Эти данные он передает на компьютер станции, а та выдает команду двигателю.
Собеседник особо отметил, что главный признак надежности любого прибора – его испытанность в полете. "Между "новинкой" и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант", - сказал он. Однако "Биус-Л" испытаний в космосе не проходил.
Источник подчеркнул, что сбой в работе прибора для навигации - лишь одна из версий, окончательное решение вынесет

Работа продолжится

Неуспех миссии "Луна-25" не означает, что Россия завершит лунную программу, в космосе у нее отличные компетенции, анализ причин крушения будет проведен, заявил ранее президент Владимир Путин.
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"Это сложная работа, конечно. Будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена. Жаль, конечно, что прилунение не состоялось, но это не значит, что мы разработки завершим. Будем работать дальше", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти полвека отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Через пять дней аппарат вышел на окололунную орбиту. "Роскосмос" 19 августа сообщил о нештатной ситуации на борту, помешавшей переходу на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась со спутником Земли и прекратила существование.
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