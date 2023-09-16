https://ria.ru/20230916/liberalizatsiya-1896713900.html

Молдавия и Украина продлили срок либерализации грузоперевозок

Молдавия и Украина продлили срок либерализации грузоперевозок - РИА Новости, 16.09.2023

Молдавия и Украина продлили срок либерализации грузоперевозок

Молдавия и Украина договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение утверждено по итогам заседания совместной... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T16:12

2023-09-16T16:12

2023-09-16T16:12

молдавия

украина

кишинев

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КИШИНЕВ, 16 сен - РИА Новости. Молдавия и Украина договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам, сообщили в пресс-службе молдавского министерства инфраструктуры и регионального развития. Ранее мининфраструктуры Молдавии информировал, что страны договорились о либерализации грузоперевозок с 1 сентября. Тогда уточнялось, что положение будет действовать до конца 2023 года. "Срок либерализации грузовых перевозок продлен до конца 2025 года. Решение было принято по итогам заседания молдавско-украинской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, состоявшегося в формате видеоконференции", - говорится в сообщении на сайте министерства. По итогам переговоров стороны решили увеличить квоту разрешений на перевозки грузов в/из третьих стран на 3 тысячи. "Таким образом, квота разрешений, предусмотренная для молдавских транспортных операторов на 2024 год, составляет: 7 тысяч разрешений на перевозку грузов в/из третьих стран и 2200 разрешений на нерегулярную перевозку людей", - пояснили в ведомстве. На встрече обсудили и разрешенные маршруты между Молдавией и Украиной для перевозки людей регулярными рейсами. Стороны определили пакет документов для предоставления в компетентные органы перевозчиками при открытии рейсов, а также при внесении изменений или продлении срока действия разрешений. В июне Кишинев и Киев подписали соглашение с Европейским Союзом о либерализации грузоперевозок. Документ предполагает, что для двусторонних и транзитных грузоперевозок больше не понадобятся разрешения на транзит товаров (так называемые "дозволы").

https://ria.ru/20230915/moldaviya-1896512675.html

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молдавия, украина, кишинев